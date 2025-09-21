به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید حبیب هاشمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه رزمی فرهنگی بیتالمقدس با محوریت شبیهسازی عملیات طریقالقدس و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت از ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در باغموزه اردبیل افتتاح میشود و تا ۷ مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: عملیات طریقالقدس که در ۸ آذر ۱۳۶۰ با رمز مقدس «یا حسین» و فرماندهی شهید حسن باقری آغاز شد، توانست نزدیک به ۶۵۰ کیلومتر از خاک اشغالشده کشور را آزاد کند و ۱۴ شهید والامقام از استان اردبیل تقدیم انقلاب شد. این عملیات مقدمهای برای پیروزی بزرگ عملیات فتحالمبین در دوران دفاع مقدس بود.
مسئول اجرایی نمایشگاه دفاع مقدس و معاون هماهنگکننده تیپ ۳۷ سپاه حضرت عباس تصریح کرد: نمایشگاه در سه محور برگزار میشود؛ محور اول شامل شبیهسازی رزمی عملیات طریقالقدس توسط سپاه حضرت عباس و گردانهای امام حسین است که هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۲۰ اجرا میشود.
محور دوم به انتقال فرهنگ جهاد و شهادت از طریق هنر اختصاص یافته و با همکاری بسیج دانشجویی و هنرمندان صدا و سیما، برنامههایی تحت عنوان «افلاکیان خاکی» ارائه خواهد شد.
محور سوم نیز شامل غرفههای فرهنگی در دو طبقه ساختمان باغموزه است که با همکاری بسیج اقشار حضرت عباس و بسیج ناحیه اردبیل برگزار میشود و هفت هدف اصلی انقلاب اسلامی از جمله علم، پژوهش، اخلاق، اقتصاد، عدالت، عزت ملی و سبک زندگی را به نمایش میگذارد.
سرهنگ هاشمی بیان کرد: ماکت عملیات طریقالقدس توسط اطلاعات تیپ ۳۷ حضرت عباس به صورت مینیاتوری در فضای نمایشگاه قابل مشاهده است. این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب برای بازدید عموم باز خواهد بود.
