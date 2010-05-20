سومین جشنواره فرش و گبه استان بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر در مراسم گشایش این جشنواره گفت: جهت حمایت از صنعت فرش و ایجاد اشتغال در این بخش، سومین جشنواره استانی فرش دستباف بوشهر با رویکرد اشتغال و صادرات برگزار شده است.

سیدحسین حسینی محمدی با بیان اینکه فعالان برتر این صنعت در استان بوشهر در این جشنوراه معرفی خواهند شد، اظهار داشت: نفرات برتر در این جشنواره متناسب با شاخص های مرکز ملی فرش کشور انتخاب شده اند.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری سومین جشنواره فرش دستباف استان بوشهر معرفی هرچه بیشتر توانمندی و پتانسیل های استان، تشویق فعالان عرصه فرش و گبه همچنین ایجاد میل و اشتیاق جهت آشنایی و خرید صنایع بومی در راستای افزایش اشتغال وتوسعه صادرات آن است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر از رونمایی تمبر یادبود سومین جشنواره فرش دستباف استان بوشهر خبر داد و گفت: امیدواریم راه اندازی این گونه جشنواره ها منجر به ایجاد اشتغال، صادرات و حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف شود.

حسینی محمدی گبه بوشهر را منحصر به فرد و فوق العاده دانست، اظهار داشت: زمینه تولید فرش و گبه در استان بوشهر بسیار بالاست که می ‌توان با یک حمایت بیشتر نسبت به افزایش ارزش افزوده بیشتر ان اقدامات ارزنده ای انجام داد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز گفت: صادرات فرش ایران در سال گذشته افزایش داشته است و امیدواریم امسال با توجه به رونق در بازارهای بین المللی شاهد ارتقاء صادرات فرش باشیم.

فیصل مرداسی افزود: با همکاری مسئولان استان و اتحادیه ‌های تعاونی‌ ها امید است به هنر فرش و گبه استان بوشهر اهمیت بیشتری داده شود

در این مراسم از تمبر یادبود سومین جشنواره فرش و گبه استان بوشهر با حضور مسئولان استان بوشهر رونمایی شد. همچنین در کنار برگزاری این جنشواره نمایشگاه فرش وگبه در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری بوشهر در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.