به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی صبح امروز سه‌شنبه در آئین استانی نواختن زنگ بازگشایی مدارس در دبیرستان دخترانه حدیث ناحیه ۲ اهواز اظهار کرد: زمانی که در جلسه معارفه مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان حضور داشتم، وضعیت استان مطلوب نبود؛ اما با تشکیل کارگروه بازگشایی مدارس از نیمه دوم مهر سال گذشته و تلاش مدیرکل و تیم همراه او، خوزستان توانست در بسیاری از شاخص‌ها رتبه اول تا سوم کشور را به خود اختصاص دهد.

وی، موفقیت‌های اخیر دانش‌آموزان خوزستان در کنکور سراسری را نمونه‌ای از این تحول دانست و افزود: امسال دانش‌آموزان خوزستان سه رتبه تک‌رقمی و ۲۵ رتبه دورقمی کسب کردند؛ این موفقیت نتیجه تلاش مشترک مدیران، معلمان و خانواده‌هاست و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای استان خواهد بود.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش همچنین در پایان، پیام وزیر به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید را برای حاضران قرائت کرد.