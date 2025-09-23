  1. دین و اندیشه
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

برگزاری دوره ارتقای سطح تلاوت ویژه حافظان ممتاز قرآنی

جلسه ارتقای حافظان ممتاز قرآن کریم به همت شورای عالی قرآن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ارتقای حافظان ممتاز قرآن کریم به صورت حضوری و مجازی به میزبانی شورای عالی قرآن برگزار شد.

در این جلسه موضوع وقف و ابتدا و تجوید در تلاوت مرتل، با حضور سعید رحمانی، مدرس و داور بین‌المللی قرآن، در دستور کار جلسه قرار گرفت و شرکت کنندگان از مباحث تخصصی و کاربردی مطرح شده بهره‌مند شدند.

در انتهای برنامه نیز فوق‌برنامه ورزشی برگزار شد که مورد استقبال قرآن‌آموزان قرار گرفت.

اعضای جوان و ممتاز جلسات ارتقا که بیست تا سی ساله هستند، پس از ثبت‌نام در فراخوان شورای عالی قرآن و متعاقباً ارزیابی به عمل آمده و کسب نصاب لازم، انتخاب شدند. این افراد شامل: محمدجواد دلفانی، محمدرضا زاهدی، مجتبی علیرضا لو، محمدحسین بهزادفر، امیرعلی ابوالفضلی، حسن جعفرپور، محمدرضا جعفرپور، علیرضا محمدی، احسان اسماعیلی و محمدحسن جعفرزاده از تهران، امیدرضا رحیمی از گیلان، مهدی برنده و محمدرضا داوریان از همدان، علیرضا سامری و ابراهیم ربیهاوی از خوزستان، محمدمهدی رضایی و متین حق‌شناس از اصفهان، علی غلام‌آزاد و محمدامین نجفی از زنجان، محمد لائینی از مازندران، امیرحسین عطارزاده از فارس، مهدی مهدوی از اردبیل و سجاد وفایی از قم هستند.

سیده فاطمه سادات کیایی

