برگزاری دوره ارتقای سطح تلاوت ویژه حافظان ممتاز قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ارتقای حافظان ممتاز قرآن کریم به صورت حضوری و مجازی به میزبانی شورای عالی قرآن برگزار شد.

در این جلسه موضوع وقف و ابتدا و تجوید در تلاوت مرتل، با حضور سعید رحمانی، مدرس و داور بین‌المللی قرآن، در دستور کار جلسه قرار گرفت و شرکت کنندگان از مباحث تخصصی و کاربردی مطرح شده بهره‌مند شدند.

در انتهای برنامه نیز فوق‌برنامه ورزشی برگزار شد که مورد استقبال قرآن‌آموزان قرار گرفت.

اعضای جوان و ممتاز جلسات ارتقا که بیست تا سی ساله هستند، پس از ثبت‌نام در فراخوان شورای عالی قرآن و متعاقباً ارزیابی به عمل آمده و کسب نصاب لازم، انتخاب شدند. این افراد شامل: محمدجواد دلفانی، محمدرضا زاهدی، مجتبی علیرضا لو، محمدحسین بهزادفر، امیرعلی ابوالفضلی، حسن جعفرپور، محمدرضا جعفرپور، علیرضا محمدی، احسان اسماعیلی و محمدحسن جعفرزاده از تهران، امیدرضا رحیمی از گیلان، مهدی برنده و محمدرضا داوریان از همدان، علیرضا سامری و ابراهیم ربیهاوی از خوزستان، محمدمهدی رضایی و متین حق‌شناس از اصفهان، علی غلام‌آزاد و محمدامین نجفی از زنجان، محمد لائینی از مازندران، امیرحسین عطارزاده از فارس، مهدی مهدوی از اردبیل و سجاد وفایی از قم هستند.