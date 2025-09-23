به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی «تهران دانشگاه» که با حضور فعالان حوزه زنان و خانواده برگزار شد، مریم اردبیلی اعلام کرد: بسیاری از اساتید دانشگاه، هرچند در حوزه نظری وضعیت قابل قبولی دارند، اما به دلیل دوری از میدان و زندگی واقعی، ارتباط کافی با مسائل و نیازهای عینی جامعه ندارند.

وی با بیان اینکه پژوهش‌های دانشجویان غالباً در چارچوب پایان‎نامه‌های تکراری و مسئله‌های وارداتی شکل می‌گیرد، ادامه داد: این باعث می‌شود دانشجویان نتوانند مهارت حل مسئله واقعی را به دست آورند و فقط در چارچوب‌های نظری و انتزاعی باقی بمانند.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران ادامه داد: اساتید باید اجازه دهند دانشجویان از نیازهای واقعی جامعه آگاه شوند و مسئله‌ها را خودشان کشف کنند، نه اینکه موضوعات را از پیش به آن‌ها دیکته کنند.

اردبیلی با اشاره به تجربه‌های خود در مدیریت شهری گفت: حتی برخی استادان مطرح در حوزه علوم اجتماعی و شهرسازی، شناخت کافی از نیازهای واقعی مخاطبان اجتماعی ندارند و این باعث بروز نقدهای جدی درباره عملکرد برخی طرح‌ها شده است.

وی افزود: دانشجویان باید نقش مطالبه‌گری فعال را ایفا کنند و از اساتید بخواهند که به جای تدریس محتوای تکراری، به مسائل واقعی و متناسب با نیازهای جامعه بپردازند.

اردبیلی گفت: خلق دانش باید به صورت مشارکتی و مبتنی بر فهم نیازهای میدان عمل باشد، نه صرفاً از طریق روش‌های علمی کلاسیک. اعتبار پژوهش‌ها باید با میدان اجتماعی سنجیده شود.

وی با اشاره به همکاری‌های شهرداری با نهاد رهبری و دانشگاه تهران ادامه داد: این تعامل می‌تواند گام مهمی در جهت توسعه دانشگاه اجتماعی باشد و دانشگاه تهران می‌تواند با مستندسازی این فرآیند، جایگاه خود را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

اردبیلی در خصوص نقش دانشجویان خوابگاهی گفت: دانشجویان خوابگاهی به دلیل دسترسی ۲۴ ساعته به محیط دانشگاه فرصت ویژه‌ای برای پژوهش مسئله‌محور دارند، در حالی که دانشجویان بومی نیز می‌توانند از محله‌های خود به عنوان میدان عملی برای حل مسائل بهره ببرند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش علوم انسانی باید دانشجو را از ابتدا برای ورود به فضای میدانی و اجتماعی آماده کند و فقط آموزش نظری کافی نیست.

اردبیلی تصریح کرد: دانشجویان باید با واقعیت‌های اجتماعی آشنا شوند و توانایی حل مسائل واقعی را کسب کنند تا دانشگاه به یک دانشگاه اجتماعی و مسئله‌محور تبدیل شود.

