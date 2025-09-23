به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست مشترک ستاد دیه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری که با حضور مشاور نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد با اشاره به اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وظیفه ترویج شعائر دینی و فرهنگی را دارد، اظهار کرد: این مجموعه همچنین به مبحث پیگیری آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد ورود داشته و در پویش اخیر با عنوان «به عشق پیامبر می‌بخشم» نیز شاهد آزادی تعدادی از زندانیان در استان بودیم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مبنی بر پیگیری آزادی زندانیان یک رویکرد مثبت است، ادامه داد: این شورا درواقع وظیفه تبلیغ اسلام و انقلاب و احیای برنامه‌های ملی و مذهبی را دارد اما این ورود به حوزه زندانیان نیز مبارک است.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه حمایت از آزادی زندانیان جرایم غیر عمد یک ضرورت است، تصریح کرد: امید است ستاد دیه و همه فعالان این عرصه توفیق خوشحالی خانواده‌های زندانیان را کسب کنند.

اجرای پویش ملی به عشق پیامبر می‌بخشم در استان

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» به مناسبت ۱۵۰۰ امین سالگرد میلاد نبی مکرم اسلام در استان همزمان با سراسر کشور آغاز شد، اظهار کرد: این پویش با تفاهم‌نامه ستاد دیه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار و در سراسر کشور حماسه‌هایی در عرصه آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد ایجاد شد.

وی با ذکر اینکه این پویش تجربه بسیار خوبی در راستای تبلیغ رأفت و عطوفت دین مبین اسلام و تشویق مردم برای کمک به آزادی زندانیان کسب شد، ادامه داد: تبلیغ این پویش در کشور و استان انجام گرفت و در استان، با عنایت نماینده ولی فقیه در استان به عنوان رئیس این پویش جلسات مربوط به این حرکت خداپسندانه شکل گرفت.

یادآور می‌شود در این نشست، در خصوص زمینه‌سازی برای آزادی ۱۱۵ زندانی جرایم غیر عمد در چهارمحال و بختیاری در قالب پویش «به عشق پیامبر» بحث و تبادل نظر شد.