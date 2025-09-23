جعفری: ۴۴ هزار و ۷۷پرونده برای رانندگان بدون گواهینامه اصفهان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، صبح سه شنبه در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سال ۱۴۰۴ که با حضور مسئولان قضائی و انتظامی برگزار شد، در آستانه هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اظهار کرد: دفاع مقدس ذخیره تمامنشدنی انقلاب است و بهرهگیری از این روحیه در مدیران، راه برونرفت از مشکلات و خدمت بهتر به مردم را فراهم میکند.
وی با اشاره به متفاوت بودن هفته دفاع مقدس امسال، جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را نمونهای از تکرار همین روحیه دانست که با اتحاد مردم و نیروهای مقتدر نظام، ضرب شستی تاریخی به دشمنان داده است.
۶.۶ درصد از پروندههای کیفری اصفهان مربوط به تصادفات بدون گواهینامه
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، محور اصلی جلسه را معضل رانندگی بدون گواهینامه، بهویژه با موتورسیکلت اعلام کرد و گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور و دانشگاه علوم پزشکی، تصادفات رانندگان فاقد پروانه سالانه منجر به نقص عضو یا تلفات انسانی میشود و ۴۴ هزار و ۷۷ پرونده از مجموع ۶۷۱ هزار و ۸۴۲ پرونده کیفری سال گذشته استان، به این جرم اختصاص داشته که ۶.۶ درصد کل ورودی پروندههای کیفری را شامل میشود.
وی تصریح کرد: وسیله نقلیه موتوری برای آسایش شهروندان است اما استفاده غیرقانونی بهویژه بدون گواهینامه فارغ از جنسیت ممنوع است و با مرتکبان برابر قانون برخورد خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری افزود: در صورت مشاهده رفتارهای هنجارشکنانه نظیر کشف حجاب یا برهنگی ضمن این تخلفات، قانون آن را جرم دیگری تلقی کرده و قابل پیگیری خواهد بود.
وی هشدار داد: برخی افراد در فضای مجازی یا رسانهها با وارونه جلوه دادن واقعیت، تلاش دارند دو قطبیسازی و تشویش اذهان عمومی کنند؛ این اقدامات مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
روش استفاده از موتورسیکلتهای سنگین
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از بسیج ظرفیتهای استان در اطلاعرسانی و مقابله با این جرم خبر داد و بر نقش رسانه ملی، اصحاب رسانه، آموزش و پرورش، نخبگان و همچنین والدین در تبیین و کنترل این معضل تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان درباره استفاده از موتورسیکلتهای سنگین غیرمجاز گفت: بهرهبرداری از این وسایل باید طبق مقررات باشد و هرگونه استفاده خلاف قانون منجر به توقیف میشود. بر اساس مصوبات جلسه کارگروه انتظامی قضائی ویژهای برای اجرای فوری این تصمیمات تشکیل شده است.
نظر شما