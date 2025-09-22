سوادکوه مهیای ۴۵۰ برنامه فرهنگی و آموزشی در هفته دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد پیوند ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور اعضای شورای تأمین شهرستان، هدف از نام‌گذاری جنگ تحمیلی به دفاع مقدس را جنگ اسلام با استکبار جهانی عنوان کرد: در دوران دفاع مقدس، تمام دنیای استکبار در کنار رژیم بعثی عراق ایستادند و ایران برای اسلام جنگید.

وی افزود: بزرگ‌ترین جفا در حق دفاع مقدس آن است که این هشت سال را صرفاً دفاع از خاک بدانیم. بخشی از دفاع ما برای خاک بود اما جنگ اصلی، دفاع از اسلام در برابر استکبار بود.

پیوند همچنین دفاع از حرم را نمونه‌ای دیگر از جنگ برای اسلام و نه خاک عنوان کرد و یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه نیز کشورمان به نمایندگی از اسلام در مقابل اسرائیل ایستاد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سوادکوه با اشاره به برنامه‌های گسترده هفته دفاع مقدس گفت: این برنامه‌ها شامل محفل شهدا، رزمایش کمک مؤمنانه، زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، جشنواره مالک اشتر و رسانه ابوذر، سینما محله، یادواره شهدای زن، اردوهای جهادی، عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، افتتاح گلزار شهدا و مسکن محرومان و تجلیل از رزمندگان و سربازان نمونه است.

رمضان پاریاو، فرماندار سوادکوه، نیز با اشاره به دشمنی پایدار دشمنان انقلاب گفت: ملت شهید داده و قهرمان دل در گرو انقلاب دارند و در جنگ ۱۲ روزه نیز پای انقلاب ایستادند و توطئه دشمنان را خنثی کردند.

حجت‌الاسلام سیدمهدی جعفری، امام جمعه شهرستان سوادکوه، نیز رمز موفقیت و پیروزی در دفاع مقدس را معنویت و استقامت رزمندگان و شهدا عنوان کرد و افزود: اگر امروز بخواهیم در مقابل دشمنان پیروز شویم، باز هم رمز موفقیت همین دو عامل است.