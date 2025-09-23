درخواست از روسای دانشگاه ها برای تقویت امنیت سایبری دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی زاهدی، مدیرکل فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی وزارت علوم در نشست مجازی رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که با هدف هماهنگی برای آغاز سال تحصیلی جدید، در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت با حضور معاونان و مدیران ستادی برگزار شد، بر ضرورت ارائه خدمات باکیفیت در حوزههای مختلف از جمله دانشگاهها، خوابگاهها و کتابخانهها تأکید کرد.
وی خواستار تقویت امنیت سایبری در دانشگاهها شد و از رؤسای دانشگاهها خواست تا برای کلیه امور دانشجویی از یک درگاه واحد استفاده کنند.
زاهدی در پایان از رؤسای دانشگاهها درخواست کرد برای شروع سال تحصیلی جدید یک مرکز داده پشتیبان در دانشگاه ایجاد کنند و شرایط دسترسی به منابع علمی دیجیتال را برای دانشگاه فراهم کنند. همچنین دورههای مهارتی آشنایی با هوش مصنوعی برای جلوگیری از تقلب علمی برگزار کنند و امکان توسعه خدمات فناوری برای دانشجویان توانخواه و توانیاب را ایجاد نمایند.
در ادامه این نشست که روسای دانشگاهها به صورت مجازی شرکت داشتند، تنی چند از روسا، نقطه نظرات و خواستهها و پیشنهادات خود را درخصوص بازگشایی دانشگاهها ارائه کردند.
