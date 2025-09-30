به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی عصر سه شنبه در اولین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان تالش با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: به منظور هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی، شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در ذیل شورای توسعه قرآنی کشور، در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است.

نجفی جایگاه این شورا را ویژه دانست و افزود: مصوبات این شورا پس از تصویب، لازم‌الاجرا خواهد بود و این امر منزلت ویژه‌ای به شورا می‌بخشد تا در جهت گسترش مؤثر فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان گام بردارد.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان در ادامه به تشریح برنامه محوری سازمان دارالقرآن الکریم کشور، یعنی طرح ملی زندگی با آیه‌ها، پرداخت و گفت: این طرح که مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری بوده و دو سال است به‌صورت ملی اجرا می‌شود، توانسته بازخورد و اثربخشی بسیار خوبی در جامعه داشته باشد در استان گیلان نیز با محوریت این طرح ملی، برنامه استانی هماوری آلاء به شکلی نو و جذاب طراحی و تدوین شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان توضیح داد: هماوری قرآنی آلاء سال گذشته با همکاری آموزش و پرورش، حوزه های علمیه خواهران و برادران، نهادها و تشکل‌های قرآنی مردمی با هدایت ائمه محترم جمعه و فرمانداران در استان اجرا شد.

وی افزود: امسال نیز با رفع نواقص قبلی، طرح را به‌روزرسانی کرده‌ایم تا کیفیت آن ارتقا یابد طرح آلاء سه گروه مخاطب نونهالان، نوجوانان و خانواده‌ها را شامل خواهد شد.

نجفی اضافه کرد: هدف اصلی این طرح، افزایش انس و الفت مردم با قرآن و ترویج کاربردی و جذاب فرهنگ قرآنی از طریق شیوه‌های نوین آموزشی است.

نجفی در پایان، ضمن تقدیر از عملکرد درخشان فعالیت‌های قرآنی شهرستان تالش در سال‌های گذشته، ابراز امیدواری کرد که امسال نیز با حمایت مسئولان و همکاری فعالان فرهنگی و قرآنی، شاهد رشد و ارتقای فرهنگ قرآن در سطح شهرستان باشیم.