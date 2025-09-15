به گزارش خبرنگار مهر، «عصمت محمد دوست» فرماندار خمام عصر دوشنبه در نخستین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان خمام با اشاره به نقش آموزش قرآن در آشنا کردن جامعه با ارزشهای انسانی مانند صبر، عفو و بخشش گفت: آموزش قرآن، جامعه را به تجربه مثبت از مواجهه با مشکلات و بلایای زندگی ترغیب میکند.
وی بر ضرورت توجه ویژه به آموزش قرآن در قشر نونهال و نوجوان در مدارس و مساجد به منظور توسعه اخلاق و تقویت روحیه مقاومت تاکید کرد.
اهمیت فعالیتهای قرآنی در ارتقا سطح فرهنگی و معنوی جامعه
«حجت الاسلام محمد علی نجفی گیلانی» مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت فعالیتهای قرآنی در ارتقا سطح فرهنگی و معنوی جامعه، گفت: قرآن کریم بهترین نقشه راه برای زندگی انسانها است و توجه به آموزش و ترویج آن باید در اولویت تمامی نهادها و دستگاههای فرهنگی قرار گیرد.
وی افزود: شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی شهرستان خمام میتواند نقش مهمی در همافزایی و برنامهریزی دقیق برای گسترش فرهنگ قرآنی در سطح شهرستان ایفا کند و از ظرفیتهای موجود به بهترین نحو بهرهمند شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان همچنین بر ضرورت توجه ویژه به نوجوانان و جوانان تاکید کرد و بیان داشت: تربیت نسل جوان با معارف قرآنی، زمینهساز ساختن جامعهای پویا، اخلاقمدار و مقاوم در برابر مشکلات است که باید با همکاری همه دستگاهها به صورت جدی دنبال شود.
وی در پایان ضمن استقبال از طرحهای قرآنی مانند آلاء، خواستار تقویت و استمرار این برنامهها با حمایت و مشارکت همه دستگاههای مرتبط در شهرستان شد.
امیدواری برای توسعه طرح قرآنی آلاء در سال جاری
در ادامه، اعضای شورا به بررسی طرح قرآنی آلاء پرداختند که سال گذشته با محوریت «زندگی با آیهها» و محتوای عالی در شهرستان خمام برگزار شده و بازخورد مثبتی داشت.
با توجه به تغییرات مثبت این طرح برای رده سنی مخاطب، انتظار میرود امسال این برنامه با همکاری و همراهی سایر ادارات، به ویژه آموزش و پرورش، قویتر و گستردهتر اجرا شود.
هماهنگی ادارات کلید موفقیت فعالیتهای قرآنی
تشکیل این جلسه با موضوعیت خاص هماهنگی ادارات در سطح شهرستان، گامی مهم در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی محسوب میشود و اعضای شورا بر اثربخشی آن تاکید کردند.
نظر شما