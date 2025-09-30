  1. استانها
  2. گیلان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

پوستر«هماوری قرآنی آلاء ۲» در منزل شهید علیزاده رونمایی شد

رشت- پوستر «هماوری قرآنی آلاء ۲» در منزل پدری نخستین شهید مدافع حرم گیلان «امیر رضا علیزاده» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر رقابت بزرگ قرآنی «آلاء ۲» به نام شهید «امیر رضا علیزاده» نخستین شهید مدافع حرم استان گیلان و به دست پدر این شهید والامقام رونمایی شد.

این آیین با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و قرآنی برگزار شد و طی آن از پوستر رسمی دومین دوره رقابت قرآنی آلاء رونمایی به عمل آمد.

بر اساس اعلام دبیرخانه این رقابت «آلاء ۲» در ادامه طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» و با هدف ترویج انس با قرآن کریم، ویژه سه گروه نونهالان، نوجوانان و خانواده‌ها طراحی شده و به زودی اجرا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در رقابت قرآنی آلاء ۲ می‌توانند عدد ۲ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۸۸ ارسال کنند.

گفتنی است؛ رقابت آلاء یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های قرآنی سال‌های اخیر در گیلان است که با مشارکت گسترده نهادهای فرهنگی و استقبال مردمی همراه بوده است.

