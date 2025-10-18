به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای تفاهمنامه مشترک میان اداره کل تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و ادارهکل آموزشوپرورش گیلان صبح شنبه در دفتر مدیرکل آموزشوپرورش گیلان برگزار شد.
حجتالاسلام محمدی علی نجفی در این نشست با اشاره به اهمیت طرح قرآنی «آلاء» گفت: این طرح با هدف تعمیق مفاهیم قرآن در زندگی دانش آموزان، بهویژه در دوره متوسطه اول طراحی شده و بر اساس محتوای زندگی با آیهها که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته، میباشد.
وی افزود: سال گذشته شاهد ثمرات فوقالعادهای در اجرای این طرح بودیم و امیدواریم امسال با همراهی مجموعه آموزش و پرورش و مسئولان استان اتفاقات بینظیری رقم بخورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان با تأکید بر نقش رسانهها در تقویت جنبه فرهنگی و رسانهای طرح آلاء اضافه کرد: این طرح تنها محدود به مسابقات کتبی نیست، بلکه شامل مراحل حضوری شهرستانی، نیمه نهایی استانی و تولید برنامه تلویزیونی نیز میشود.
نجفی یادآور شد: سال گذشته این رقابت قرآنی از شبکه ملی قرآن و شبکه استانی پخش شد که در نوع خود کمنظیر بود.
وی همچنین از فعالیت ۶۰۰ مربی طرح امین حوزه علمیه که به این رقابتها کمک میکنند تا رونق بیشتری بگیرد، خبر داد و گفت: نقش معاونان، معلمان پرورشی و قرآن آموزش و پرورش در این طرح بسیار مؤثر است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان افزود: اگر آموزشهای حرفهای تری برای آنان در نظر گرفته شود، میتوانند در سالهای آینده به مربیان تخصصی قرآن تبدیل شوند.
وی با اشاره به بخش «روایتگری آیات» در طرح آلاء اظهار کرد: این بخش موجب شکوفایی استعدادهای نهفته در سخنوری شده و امسال نیز با تقویت این حوزه، شاهد حضور روایتگران توانمند در عرصه آموزشوپرورش خواهیم بود.
حجت الاسلام نجفی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار سه دستگاه فرهنگی تفاهمنامه مشترک امضا کردند، افزود: این همکاری نویدبخش تحول در حوزههای فرهنگی و تربیتی استان گیلان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از همراهی مسئولان استان قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد: این تفاهمنامه زمینهساز خدمات ارزندهای در حوزه تربیت قرآنی دانشآموزان باشد.
