به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح استقبال از مهر فراتر از نظافت مدارس بوده و بهسازی بوستانهای اطراف، ترمیم آسفالت، خطکشی عابر پیاده، نصب علائم ترافیکی و ارتقای روشنایی معابر را نیز در برمیگیرد.
وی افزود: اقدامات نظافتی شهرداری با محوریت معاونت خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند، شامل شستوشوی جداول، پاکسازی معابر و جمعآوری نخالههای اطراف مدارس بهصورت منسجم اجرا شده است.
محمودی با اشاره به جمعآوری سگهای اطراف مدارس با استفاده از ۵ خودروی زندهگیری تصریح کرد: هدف این اقدام، تأمین امنیت و آرامش خاطر خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید است.
وی ادامه داد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با اجرای نقاشیهای دیواری، نصب بنرهای مناسبتی و فضاسازی محیطی، در ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای دانشآموزان مشارکت داشته است.
شهردار اراک با اشاره به اجرای طرح استقبال از مهر، تاکید کرد: بهمنظور ارتقای بهداشت و آرامش روانی محیط آموزشی، ۲۰۰ نیروی پاکبان در نظافت و شستوشوی بیش از ۱۵۰ مدرسه در مناطق مختلف شهر مشارکت داشتند.
وی افزود: این اقدامات با هدف ارتقای رفاه، ایمنی و نشاط دانشآموزان و خانوادهها انجام شده و شهرداری اراک در حمایت از آموزشوپرورش به تلاش خود ادامه میدهد.
