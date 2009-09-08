مدارس استان مرکزی ایمن سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا محمودی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح ایمن سازی مدارس نوشته و آماده شده است، افزود: این طرح به فرمانداری فرستاده شده که در صورت تامین اعتبار، مدارس به ویژه برای اول مهرماه ایمن سازی می شوند.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری اظهار داشت: در ماه های اخیر با حمایت استانداری مرکزی، پنج دستگاه جاروب با اعتبار یک‌‌ میلیارد تومان تهیه شده که امکان شستشوی جدولهای کنار خیابان و جارو زدن آنها را فراهم کرده است.

جانشین شهردار اراک عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به امکانات تهیه شده، خیابانهای اصلی سطح شهر به صورت مکانیزه جارو می شوند و سیستم حمل زباله کل شهر نیز تا پایان سال به صورت سیستم خاورهای پرس شونده در می آید.

وی با اشاره به ایجاد بازارچه های میوه و تره بار برای کم کردن سفرهای شهروندان به مرکز شهر افزود: 20 نطقه بازارچه موقت با کانکس برای دسترسی آسان مردم و قیمیت مناسب ایجاد می شود.

محمودی افزود: در راستای افزایش خدمت رسانی به مردم و به وجود آوردن تغییرات گسترده در محیط شهری، تعداد سازمان های وابسته شهرداری از شش مورد به 13 سازمان تخصصی افزایش یافت.

وی اظهار داشت: با تخصصی شدن اقدامات شهرداری، تمرکز زدایی و تکریم عملی ارباب رجوع رفع و روند اجرایی پروژه‌ها تسریع شده است.

وی گفت: برای کاستن از حجم تمرکزی که در مرکز شهر اراک وجود دارد، شهرداری اقدام به تمرکز زدایی کرد که دراین راستا مناطق شهرداری به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و تنها پروانه های ساختمانی بزرگ را از شهرداری مرکز استعلام می کنند.

جانشین شهردار اراک با اشاره به مشکلات شهرداری در انجام برخی از پروژه‌ها افزود: با توجه به شرایطی حاکم در شهر اراک، شهرداری باید برای رسیدن به شرایط مطلوب اقدامات زیر ساختی انجام دهد.

محمودی با اشاره به اینکه عقب‌ماندگی شهر اراک از نظر عمرانی به دلیل نامناسب بودن زیر‌ساختهای مدیریت شهری در اراک است، افزود: برای جبران این عقب ماندگی‌ها در بخش عمرانی باید طرحها و پروژه‌هایی انجام شود که از اهمیت بالایی برخوردار باشد تا با اجرای آن بخشی از گره‌های عمرانی شهر برطرف شود.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری افزود: اجرای طرح جامع مبلمان شهری، مناسب سازی گذرگاه‌های عابرین پیاده خصوصا برای معلولان و طراحی گردشگاه‌های مناسب، رفع گره‌های ترافیکی شهر اراک، نوسازی ناوگان خدماتی و مکانیزه کردن سیستم‌های بهداشتی و نظافت شهر، خط کشی معابر و خیابانها بر اساس طرحهای جدید، آسفالت معابر مناطق محروم و نقاط مورد نیاز شهر در قالب نهضت آسفالت و ایجاد پارک محله‌ها از جمله اقدامات شهرداری اراک است.