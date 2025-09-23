به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی ویژه برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی و ورزش در ساری با اشاره به اهمیت گسترش ورزش همگانی در جامعه اظهار داشت: برای تجهیز ۲۰۰ خانه ورزش روستایی در سطح استان برنامه‌ریزی شده و این اقدام با هدف توسعه ورزش در مناطق کمتر برخوردار دنبال خواهد شد.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: در هر شهرستان باید حداقل یک برنامه شاخص در هفته تربیت‌بدنی برگزار شود و هیأت‌های ورزشی نیز در اجرای برنامه‌های کیفی مشارکت داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ادامه داد: برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی در همه شهرستان‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا از ظرفیت شهرستان‌های فعال و خلاق برای توسعه ورزش بهره گرفته شود.

بریمانی همچنین به موضوعات مطرح شده در جلسه اشاره کرد و گفت: بیمه ورزشی، مستندسازی فعالیت‌ها، توسعه ورزش‌های روستایی و بومی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت بسیج ورزشکاران از جمله محورهای برنامه‌های امسال است.

