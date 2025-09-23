۲۸۸ دانشجو و دانش آموز استان سمنان اختلالات شنوایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با ناشنوایان به مناسب هفته ملی ناشنوایان در محل اداره کل بهزیستی استان سمنان از تحت پوشش بودن ۲۸۸ دانشجو و دانش آموز با اختلالات ناشنوایی خبر داد و ابراز داشت: برای بهبود وضعیت شنوایی این افراد اقدامات توانبخشی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این ۲۶۱ دانش آموز و ۲۷ دانشجو تحت حمایت بهزیستی هستند، افزود: امکانات آموزشی لازم در اختیار این افراد قرار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه به این افراد کمک هزینه تحصیلی تعلق گرفته است، ابراز داشت: برای ۳۰ نفر نیز آموزش ارتقا توانمندی ارائه شده است.

نسیمی تعداد افراد تحت پوشش با اختلالات ناشنوایی را دو هزار و ۱۰۰ نفر برشمرد و بیان داشت: از این تعداد ۵۵ درصد مرد و ۴۵ درصد زن هستند.

وی بابیان اینکه ۲۵ درصد این افراد ساکن روستا و بیش از نیمی از آنها زیر دهک پنج خانوار هستند، اضافه کرد: ۳۲۲ ناشنوا مطلق تحت عمل کاشت حلزون قرار گرفته و با حمایت توانبخشی توانستند در محیط آموزشی و کار زندگی عادی خود را ادامه دهند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه طی سال جاری هشت هزار و پنجاه کودک غربال گری شنوایی شدند، افزود: از این تعداد ۱۲۸ کودک نیازمند بررسی، ۲۰ کودک نیازمند مداخله و نهایت ۲۳ کودک تحت عمل کاشت حلزون و یک نفر هم از سمعک بهره مند شده است.