دادستان اصفهان خبر داد؛ دستگیری ۱۱۸ معتاد متجاهر در اصفهان

سید محمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه گذشته با هدف شناسایی و جمع آوری معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر در یکی از مناطق شهر اصفهان طرح ارتقا امنیت اجتماعی اجرا شدکه در نتیجه آن ۱۱۸ نفر معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح شبانه معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان، معاون دادستان و سرپرست دادسرای مبارزه با مواد مخدر، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دادستان اصفهان را همراهی می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با فروشندگان مواد مخدر را از مطالبات جدی شهروندان دانست و تصریح کرد: تجمع معتادان یا فروشندگان مواد مخدر در برخی از نقاط شهر تهدید جدی برای امنیت و سلامت فردی و اجتماعی به ویژه جوانان است.

موسویان ضمن تقدیر و تشکر از عوامل انتظامی و یگان امداد جهت اجرای این طرح افزود: مأموران پاتوق‌های شناسایی شده را بازرسی کردند که ضمن کشف انواع مواد مخدر، تعداد ۱۱۸ نفر معتاد و فروشنده مواد مخدر دستگیر و پرونده قضائی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تشکیل و معتادین هم به کمپ‌های ترک اعتیاد انتقال یافتند و ۳۵ حکم قضائی در راستا پاکسازی پاتوق‌های توزیع کنندگان مواد مخدر هم اجرا شد.

دادستان اصفهان گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف برخورد با معتادان و فروشندگان مواد مخدر با حضور مقتدرانه پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد شهرستان در سطح شهر اصفهان به‌صورت مستمر در طول سال اجرا خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.