محمدی مقدم:۶۳۰خدمت رایگان هلال احمر در مناطق دهلران و چوار ارائه شد

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس، دو کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر استان ایلام به روستاهای محروم گلسیری دهلران و گلزارحداد چوار اعزام و در مجموع بیش از ۶۳۰ نفر از خدمات رایگان دارویی، درمانی، آموزشی و داوطلبانه بهره مند شدند.
محمدیمقدم، گفت: در دهلران بیش از ۳۳۰ نفر و در چوار ۳۰۰ نفر به صورت رایگان توسط پزشکان داوطلب این جمعیت ویزیت از خدمات دارویی، درمانی، مامایی، مشاوره روانشناسی، تبسنجی، کنترل فشار و قند خون و آموزشهای کمکهای اولیه و پیشگیری از خطرات مین بهرهمند شدند.
وی ادامه داد: تهیه و اهدای لوازمالتحریر به دانشآموزان از دیگر اهداف مهم این کاروان سلامت بود.
وی افزود: کاروانهای سلامت جمعیت هلال احمر استان ایلام در طول سال و به مناسبتهای مختلف در راستای خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم استان اعزام میشود.
