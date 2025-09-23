حمایت کامل استقلال از ساپینتو؛ سرمربی آبی ها فعلا ماندگار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، صبح امروز جلسه هیئت‌مدیره باشگاه استقلال باحضور رئیس و اعضای هیئت‌مدیره، کلارنس سیدورف مشاور باشگاه، ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال، در فضایی صمیمانه برگزار شد.

در این نشست، علی تاجرنیا و اعضای هیئت‌مدیره ضمن حمایت قاطع و همه‌جانبه از ریکاردو ساپینتو، اطمینان خاطر دادند که همچون گذشته اقدامات لازم برای حمایت هرچه بیشتر و برطرف کردن نقاط ضعف تیم و دستیابی به پیشرفت صورت خواهد گرفت.

کلارنس سیدورف مشاور باشگاه نیز با بیان دیدگاه‌های خود در مورد لزوم تدوین شرح وظایف ارکان باشگاه، عنوان کرد که در چارچوب مسئولیت‌هایش در کنار هیئت‌مدیره و سرمربی خواهد بود.

در ادامه ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال نیاز به همدلی و حمایت متقابل کادر مدیریت و کادر فنی را لازمه موفقیت دانست که این امر با استقبال اعضای هیئت مدیره مواجه شد.

باشگاه استقلال با درک شرایط موجود، از هواداران خود می‌خواهد همچون گذشته به‌عنوان وفادارترین هواداران فوتبال ایران، با صبوری و همراهی، خدمتگزاران خود را حمایت کنند.