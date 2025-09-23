مدیر امور سینمایی حوزه هنری کرمانشاه مقام برتر کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین ملی «سینما سپاس» با هدف پاسداشت تلاش‌های مدیران و پرسنل فعال در حوزه سینماهای سراسر کشور، در سالن فرج‌الله سلحشور سازمان سینمایی سوره برگزار شد. این مراسم با حضور رئیس سازمان سینمایی سوره، معاون توسعه و مدیریت حوزه هنری و همچنین مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز همراه بود.

در جریان این آئین، از مدیران و کارکنان برگزیده سینماها تقدیر به عمل آمد که طی آن محمدجواد کنجوری، مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه، به پاس عملکرد موفق و شایستگی‌های خود در مدیریت سینماهای این استان، به عنوان مدیر نمونه و برتر کشوری معرفی شد.

کنجوری طی سال‌های اخیر توانسته است با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های مستمر در حوزه سینماهای حوزه هنری کرمانشاه، زمینه ارتقا و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و سینمایی را فراهم آورد و جایگاه این استان را در سطح ملی ارتقا دهد.

همچنین در بخش تقدیر از پرسنل نمونه، از سرکارخانم شیرین جلاوندی به عنوان پرسنل برتر سینماهای استان کرمانشاه قدردانی شد. وی نیز با پشتکار و تلاش در حوزه خدمات‌رسانی به مخاطبان سینما توانسته است نقش مؤثری در کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های سینمایی استان ایفا کند.

آئین «سینما سپاس» هر ساله با هدف ارزیابی و معرفی مدیران و پرسنل برتر سینماهای کشور برگزار می‌شود و امسال نیز حضور نمایندگان کرمانشاه در صدر برگزیدگان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در عرصه مدیریت و فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.