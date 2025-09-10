اعلام برنامه های روز ملی سینما در کرمانشاه

محمد جواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک روز ملی سینما اظهار کرد: این روز فرصتی ارزشمند برای پاسداشت هنر هفتم و یادآوری جایگاه آن در فرهنگ عمومی جامعه است.

وی افزود: سینما همواره نقشی مهم در بازتاب دغدغه‌ها، امیدها و ارزش‌های مردم داشته و امروز بیش از گذشته نیازمند حمایت و توجه است.

وی با اشاره به عملکرد سینماهای استان در شش ماهه اخیر افزود: خوشبختانه سه سینمای کرمانشاه در ماه‌های گذشته میزبان اکران فیلم‌های متعددی بودند که با استقبال قابل توجه مخاطبان روبه رو شدند و توانستند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت‌های سینمایی استان ایفا کنند.

کنجوری گفت: طی این مدت در مجموع بیش از ۱۳۶ هزار نفر به تماشای فیلم در ژانرهای مختلف در سینماهای استان نشستند.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه در این روز خبر داد و تصریح کرد: به مناسبت روز ملی سینما در روز جمعه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴ بلیت سینماهای استان بصورت نیم‌بها ارائه خواهد شد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: هدف از این طرح حضور خانواده‌ها و علاقه‌مندان با هزینه‌ای مناسب‌تر از تماشای آثار سینمایی است و امیدواریم این اقدام زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر مردم در سالن‌های سینما باشد.

کنجوری گفت: علاقمندان جهت تهیه بلیت می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.gisheh7.ir مراجعه نمایند؛ که باتوجه به پیش بینی استقبال از طرح نیم بها روز سینما؛ ضروری است همشهریان بلیت خود حتماً بصورت اینترنتی تهیه نمایند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: سینما بدون تماشاگر معنا پیدا نمی‌کند و همراهی مردم مهم‌ترین پشتوانه برای تداوم فعالیت‌های این حوزه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آیین گرامیداشت و تجلیل از پرسنل پیشکسوت سینماهای استان نیز اشاره کرد و گفت: ان شا الله در این برنامه از ۳۰ نفر از کارکنان سینماهای استان که بیش از ۳۵ سال عمر خود را جهت خدمت به همشهریان در سینماها سپری کردند تقدیر بعمل خواهد آمد.

کنجوری افزود: از همه مخاطبان دعوت می‌کنیم در روز ملی سینما کنار ما باشند تا بار دیگر تجربه‌ی جمعی و شیرین تماشای فیلم در سالن‌های سینما زنده شود.