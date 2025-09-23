به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، رضا بیات را به عنوان سرپرست امور تعاونیها و نظام بهرهبرداری، محسن نادری را به عنوان سرپرست فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و همچنین جواد رضایی را به عنوان سرپرست پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان منصوب کرد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران در مراسم تودیع و معارفه که با حضور مدیران و کارکنان سازمان برگزار شد، با اشاره به رویکردهای جدید سازمان، تغییر و تحول در پستهای مدیریتی را امری ضروری برای انطباق با شرایط جدید و دستیابی به اهداف کلان سازمانی دانست.
وی با تأکید بر اهمیت جوانگرایی و ایجاد انگیزه در نیروها، اظهار کرد: با نگاه به درون سازمان، میتوانیم فضا را برای شکوفایی استعدادها باز کنیم.
میرزاوند با بیان این که جابجاییها، نشاندهنده پویایی و ایجاد انگیزه در نیروهای درون سازمان و ارتقای آنان در پستهای مدیریتی است، بیان کرد: این جابجاییها در ایجاد تحول و فرصتهای جدید برای رشد و شکوفایی سازمانی مؤثر است.
وی بر رعایت اخلاق و پرهیز از بیتفاوتی تاکید کرد و افزود: نظارت دقیق بر پروژهها و طرحها برای جلوگیری از هدررفت منابع، رفع نواقص و پیشگیری از انحراف ضروری است.
رئیس سازمان امور عشایر ایران بر بهرهگیری از افراد متخصص در حوزههای تخصصی و انجام وظایف با دقت و مسئولیتپذیری بالا تأکید و ابراز امیدواری کرد که با اتکا به شایستگی نیروهای درون سازمانی، شاهد پویایی و خلاقیت در پیشبرد برنامهها باشیم و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، طرحهای نوآورانهای برای جامعه عشایری اجرا کنیم.
