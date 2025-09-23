به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل متحد، آنالنا بائربوک رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم اکنون در هشتادمین مجمع عمومی این سازمان بدون محکوم کردن جنایتهای اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه، تصریح کرد: مردم غره شن و ماسه میخورند و آب آلوده مینوشند. جهان در درد و رنج به سر میبرد.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ادامه تصریح کرد: هزاران کودک یتیم در غزه در میان آوار و خرابهها سرگردانند، شن میخورند و آب آلوده مینوشند. در مواجهه با فجایع زنان جمهوری دموکراتیک کنگو، کودکان روهینگیا و دیگران، نمیتوانیم جشن بگیریم. باید نقش سازمان ملل متحد را زیر سوال ببریم.
آنالنا بائربوک در ادامه اضافه کرد: بیایید به اتمام آپارتاید کمک کنیم. سازمان ملل برای بشریت و برابری تأسیس شد. در مواجهه با فجایع علیه زنان جمهوری دموکراتیک کنگو، کودکان روهینگیا و دیگران، نمیتوانیم جشن بگیریم. باید نقش سازمان ملل متحد را زیر سوال ببریم.
وی در ادامه افزود: میتوانیم جهان بهتری از خرابههای جهان کنونی بسازیم. نهادهای سازمان ملل باید کار درست را انجام دهند تا شر و بدی در جهان غالب نشود. راهبری واقعی نباید به معنای تحمیل اراده خود بر دیگران باشد. کمک به دیگران کشورهای ما را قویتر میکند. سیاره ما جهانی و دیجیتالی شده است و ما باید برای گفتگو جهت رسیدگی به دشوارترین مشکلات گرد هم آییم. اصلاحات باید از تمام پایتختهای جهان، نه فقط از نیویورک، جایی که سازمان ملل متحد در آن قرار دارد، آغاز شود.صلح پایدار بدون توسعه پایدار محقق نمیشود.
