به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی دهقانیان، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد اشتغال برای ۸۰ نفر بهصورت مستقیم و ۴۵۰ نفر بهصورت غیرمستقیم از طریق پرداخت وامهای مشاغل خانگی در سال گذشته گفت: بخشی از محرومیتهای شهرستان بم با اجرای طرحهای عمرانی، معیشتی و خدماتی کاهش یافته است.
وی افزود: در راستای محرومیتزدایی، اقدامات متعددی از جمله تعمیر و بازسازی منازل نیازمندان، پیگیری احیای قنوات در قالب اجرای طرح «آبخیز تا جالیز» و ایجاد کارگاههای کوچک اشتغال خانگی در سطح شهرستان بم انجام شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم ادامه داد: بهسازی و زیباسازی قبور مطهر شهدای گمنام و گلزار مطهر شهدای با نام نیز در دستور کار قرار داشته و پیشرفت فیزیکی پروژه آبرسانی به دهستان دریجان و روستاهای اطراف به ۵۰ درصد رسیده است.
دهقانیان، با اشاره به خدماترسانی گسترده جهادی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۸۰ میز خدمت جهادی در نقاط مختلف شهرستان برپا شد و همچنین بسیج جامعه پزشکی در سال گذشته به بیش از ۱۰ هزار نفر از همشهریان خدمات رایگان پزشکی ارائه کرده است.
وی در ادامه به تشریح بخشی از عملکرد بسیج سازندگی سپاه بم در «دفاع مقدس رمضان» پرداخت و گفت: در این ایام بیش از ۸ تن نان بربری توسط ۳۰ جهادگر نانوا در شهر بم و بخشهای تابعه پخت، بستهبندی و ارسال شد.
فرمانده بسیج بم خاطرنشان کرد: همچنین بیش از ۳ تن آرد در مناطق عشایری توزیع و بیش از ۷ تن خرما با همت مردم و جهادگران در سطح شهر و بخشهای تابعه جمعآوری و به مناطق هدف ارسال شد.
وی ادامه داد: پخت بیش از ۸۰۰ کیلوگرم شیرینی توسط بانوان جهادگر و بستهبندی و ارسال بیش از ۵ هزار بسته تنقلات از دیگر اقدامات انجامشده در این ایام بوده است.
دهقانیان، با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ نفر از جهادگران خواهر و برادر بهصورت مستقیم در ستاد پشتیبانی از «دفاع مقدس رمضان» مشارکت داشتند، افزود: برپایی مواکب جهادی شامل ایستگاههای صلواتی، میزهای خدمت و ویزیت رایگان در تجمعات شبانه میادین شهرستان بم نیز انجام شد.
وی تأکید کرد: تحقق این اقدامات و خدمات بدون همراهی و همیاری مردم فهیم و عزیز شهرستان بم امکانپذیر نبود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بم در پایان یادآور شد: تاکنون در مجموع سه مرحله کمکهای غیرنقدی مردم شهرستان دارالصابرین بم با هماهنگی بسیج سازندگی سپاه استان کرمان به مناطق جنگزده ارسال شده است.
نظر شما