سلیمی: تصادف دو خودرو در کلاله ۷ مصدوم برجا گذاشت

کلاله -سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از وقوع تصادف یک دستگاه سواری پژوپارس با یک دستگاه پراید در شهرستان کلاله که منجر به مصدومیت هفت نفر شد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۳:۳۸ بعداز ظهر امروز چهارشنبه ۹ مهرماه گزارش تصادف یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه پراید در شهرستان کلاله، نرسیده به سه راهی حاجی بیک، از سوی اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران پایگاه چاتال شهرستان کلاله با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سلیمی گفت: در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومین را به مرکز درمانی انتقال دادند.

