به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری شامگاه سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سمنان در سالن اجتماعات این اداره کل، از ضرورت ترمیم و بهسازی زیرساخت‌های ورزشی استان خبر داد و بیان کرد: مدیریت بهینه مجموعه‌های ورزشی، نیاز امروز ظرفیت‌های ورزشی استان سمنان است.

وی با بیان اینکه نیاز است که ظرفیت‌های ورزشی استان سمنان به صورت کامل در احصا شود، افزود: حمایت از تیم‌های حرفه‌ای و ورزشکاران ملی دیگر اولویتی است که می‌بایست مد نظر مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سمنان باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان همچنین خواستار تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش برای شناسایی استعدادهای ورزشی استان با تعامل بیشتر بین ورزش و جوانان و آموزش و پرورش شد و گفت: ایجاد سازوکار گفت‌وگوی مستقیم با جوانان موضوع دیگری است که می‌بایست مد نظر مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سمنان باشد.

آقابراری با بیان اینکه ورزش و جوانان تنها رسالت در حوزه ورزش ندارد و باید به امور جوانان هم رسیدگی شود، ابراز کرد: نیازهای جوانان جامعه می‌بایست مد نظر قرار گیرد.

وی همچنین خواستار اتمام پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در سراسر استان سمنان و جذب سرمایه‌گذاران و حامیان مالی برای ورزش استان شد و افزود: دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان سمنان وجود دارد که هر کدامشان می‌توانند یک ظرفیت برای حمایت از تیم‌های ورزشی باشند.

به گزارش مهر، در این مراسم محسن ایزدبخش به‌عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان سمنان معرفی شد و از خدمات محمد تقی علوی قدردانی شد.