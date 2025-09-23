سومین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی که با حضور دانش‌آموزان، اولیا و جمعی از مسئولان در مدرسه استثنایی توکل سنندج برگزار شد، گفت: تقارن بهار تعلیم و تربیت با هفته دفاع مقدس پیام‌آور این حقیقت است که تخصص و تعهد باید در کنار هم باشند و تنها در این صورت می‌توان در مسیر تحقق اهداف آموزشی گام برداشت.

اقبال خانی افزود: این زمین فوتسال که سومین چمن مصنوعی مدارس استثنایی استان است، تحول شگرفی در فضای ورزشی مدرسه توکل به همراه خواهد داشت.

وی یادآور شد: پروژه این زمین با تخصیص ۳ میلیارد ریال از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و ۲.۵ میلیارد ریال از سوی معاونت تربیت بدنی اداره‌کل آموزش و پرورش استان در مساحت ۵۴۴ متر مربع برای استفاده دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه ۷۵ دانش‌آموز دختر و پسر در دوره‌های مختلف تحصیلی، شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه در این مدرسه تحصیل می‌کنند، گفت: این دانش‌آموزان خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و حمایتی را در ۱۳ کلاس درس مدرسه استثنایی توکل دریافت می‌کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در ادامه، خدمت به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را فرصتی ارزشمند و برکات معنوی زیاد برشمرد و اظهار کرد: دانش‌آموزان در گروه‌های معلولیت‌های مختلف شامل آسیب‌های بینایی، شنوایی، ذهنی، جسمی‌حرکتی، اوتیسم و چند معلولیتی در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

خانی همچنین تأکید کرد: ورزش تنها به سلامت و شادابی جسمانی محدود نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های ورزشی منظم و مستمر می‌تواند اعتماد به نفس، کاهش فشارهای روانی، افزایش احساس سودمندی و تقویت دقت و تمرکز دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را به همراه داشته باشد.

وی افزود: سند تحول بنیادین، به عنوان نقشه راه آموزش و پرورش، بر حوزه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های ورزشی تأکید دارد.

خانی اذعان کرد: تربیت بدنی در تمام دوره‌های تحصیلی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، به ویژه در زمینه سلامت جسمی و روانی، از اولویت‌های آموزش و پرورش استثنایی به شمار می‌رود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در پایان عدالت آموزشی را آرمان والای تمامی نظام‌های آموزشی دانست و گفت: دستیابی به فرصت‌های برابر اجتماعی و تسهیل آموزش همه‌جانبه برای همه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، تحول بنیادینی است که در آموزش و پرورش در حال تحقق است و این تحولات به‌ویژه در حوزه ورزش به درستی در حال پیگیری و اجرایی شدن است.

افتتاح زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی کردستان، گامی مهم در راستای ارتقای فضاهای آموزشی و ورزشی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است و این اقدام نه تنها موجب ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش در استان می‌شود، بلکه فرصتی را برای توسعه مهارت‌های جسمی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان فراهم می‌آورد.