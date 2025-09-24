پوشش ۱۲۵۱ حادثه طی شش ماه نخست امسال در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با اشاره به عملیات‌های امدادی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: نیروهای امدادی استان در این مدت به هزار و ۲۵۱ مأموریت اعزام شدند که ۹۰۸ مورد آن پوشش امدادی حوادث ترافیکی و جاده‌ای بوده است.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به تلاش شبانه‌روزی امدادگران و نجاتگران در امدادرسانی به حادثه دیدگان افزود: ۴۲ مورد مفقودی، ۱۴۱ مورد فوریت پزشکی و ۱۲ عملیات کوهستان طی شش ماه پوشش داده شده است.

وی گفت: در حوادث پوشش داده شده در این مدت از ۳ هزار و ۴۶۸ حادثه دیده، دو هزار و ۲۰۶ نفر مصدوم شدند که هزار و۲۸ نفر توسط نیروهای هلال‌احمر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

سلیمی خاطر نشان کرد: در این مدت چهار هزار و ۲۴۳ نفر امدادگر و نجاتگر و هزار و۴۵۲ دستگاه خودروی امدادی و آمبولانس به کارگیری شده است.

وی با اشاره به حوادث پوشش داده شده توسط شهرستان‌ها گفت: گالیکش با ۲۱۸ حادثه، گرگان با ۱۸۹ حادثه و گنبدکاووس با ۱۴۹ حادثه بیشترین موارد پوشش حوادث را به خود اختصاص داده‌اند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: از بین پایگاه‌های امداد و نجات، پایگاه‌های سه راهی گالیکش، قرق گرگان، زرین‌گل علی‌آبادکتول به ترتیب ۱۵۷، ۱۱۹ و ۱۱۶ حادثه را پوشش داده‌اند.

وی ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته برای پوشش حوادث و خدمت رسانی به موقع توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های متولی و همکار گفت: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان با سر شماره ۱۱۲ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به تماس‌های اضطراری هموطنان است.