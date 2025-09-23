  1. استانها
  2. گلستان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۶

واژگونی پراید در گالیکش با ۴ مصدوم

واژگونی پراید در گالیکش با ۴ مصدوم

گالیکش-معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: واژگونی پراید در گالیکش چهار مصدوم در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: شامگاه دوشنبه گزارش واژگونی سواری پراید در جاده گالیکش به تنگراه، نرسیده به روستای داراباد از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه دوراهی گالیکش با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: این حادثه چهار مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومین توسط عوامل امدادی هلال‌احمر و اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند. یک نفر از مصدومین نیز با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان انصراف داد.

کد خبر 6598612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها