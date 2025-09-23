واژگونی پراید در گالیکش با ۴ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: شامگاه دوشنبه گزارش واژگونی سواری پراید در جاده گالیکش به تنگراه، نرسیده به روستای داراباد از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.



وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه دوراهی گالیکش با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: این حادثه چهار مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومین توسط عوامل امدادی هلال‌احمر و اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند. یک نفر از مصدومین نیز با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان انصراف داد.