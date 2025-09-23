تصادف دو خودرو در کلاله ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: عصر سهشنبه گزارش تصادف دو دستگاه پراید در جاده کلاله به مراوهتپه، بعد از پمپ بنزین فراغی، از سوی اورژانس به هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران شهرستان کلاله با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلالاحمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومین را به مرکز درمانی انتقال دادند.
