۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸

تصادف دو خودرو در کلاله ۵ مصدوم برجا گذاشت

گرگان-معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از تصادف دو خودرو در کلاله خبر داد و گفت: در پی این تصادف پنج نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: عصر سه‌شنبه گزارش تصادف دو دستگاه پراید در جاده کلاله به مراوه‌تپه، بعد از پمپ بنزین فراغی، از سوی اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران شهرستان کلاله با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومین را به مرکز درمانی انتقال دادند.

