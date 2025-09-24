وحید نیک روش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل افت کیفیت و شوری آب شرب شهر در روزهای گذشته، اظهار کرد: مردم طی روزهای گذشته با مشکلاتی در زمینه استفاده از آب شرب روبرو شدند.

وی با بیان اینکه پس از پیگیری، مشخص شد مشکل از «تصفیه‌خانه آب‌شیرین‌کن» و عدم تصفیه کامل آب بوده، گفت: متأسفانه به دلیل این مشکل، آب به‌صورت ناقص به مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی شهر بوشهر وارد شده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: این گلایه از متولیان امر وجود دارد که به سادگی از کنار موضوع گذشتند و آب بی‌کیفیت در اختیار مردم قرار گرفت.

وی تأکید کرد: اگر قرار است تصفیه‌خانه‌ها اینگونه عمل کنند، به نظر می‌رسد تأمین آب شرب از سد کوثر گزینه بهتری باشد. به شرکت آب و فاضلاب تذکر می‌دهیم که آب شرب مردم قابلیت شوخی ندارد و امیدواریم این اتفاقات تکرار نشود.

پیگیری طرح ساحلی و خیابان غذا

نیک‌روش در ادامه با اشاره به تخریب پیاده‌روی بخشی از نوار ساحلی، افزود: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، مقرر بود طرح این پروژه در کوتاه‌ترین زمان آماده و عملیات اجرایی آن آغاز شود، اما پس از گذشت چهار ماه، هنوز طرح نهایی نشده است. انتظار داریم شهرداری هرچه سریع‌تر طرح مشاور را نهایی و عملیات اجرایی را شروع کند.

وی با اشاره به مصوبه شورا برای ایجاد «خیابان غذا» در نوار ساحلی، اظهار کرد: اجرای این پروژه به دلیل مشکلات پیش‌آمده با اداره راه و شهرسازی مدتی متوقف شد که خوشبختانه مشکل برطرف شده است. با توجه به قرارگیری در نیمه دوم سال و بهبود شرایط آب و هوایی، انتظار داریم شهرداری هرچه سریع‌تر عملیات این پروژه را آغاز کند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: ایجاد خیابان غذا برای ارائه محصولات غذایی متنوع و باکیفیت، می‌تواند جذابیت خوبی برای نوار ساحلی ما ایجاد کند.

حل مشکلات محله تنگک دوم و تقدیر از اداره برق

رئیس کمیسیون عمران در ادامه، خواستار توجه جدی شهرداری برای حل مشکل ورودی محله «تنگک دوم» و رفع مشکلات ثبتی ملک در مسیر گذر، مطابق مصوبه شورا برای تملک آن شد.

نیک‌روش در پایان با اشاره به کاهش خاموشی‌های برق در شهر بوشهر، از اقدامات اداره برق در این زمینه قدردانی کرد.