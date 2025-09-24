  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

واژگونی اتوبوس در محور نایین–اردستان ۲ کشته و ۲۵ زخمی داشت

واژگونی اتوبوس در محور نایین–اردستان ۲ کشته و ۲۵ زخمی داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از فوت ۲ نفر و مصدومیت ۲۵ نفر دیگر در حادثه تصادف اتوبوس در محور نائین -اردستان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور نائین به اردستان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۷:۰۷ صبح امروز برای اتوبوس حامل مسافران مسیر همدان به کرمان رخ داد.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، ۶ واحد امدادی از اورژانس به محل اعزام شدند و تاکنون ۲ نفر از سرنشینان جان خود را از دست داده و ۲۵ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

عابدی ادامه داد: مصدومان حادثه توسط آمبولانس‌ها به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل می‌شوند و برای تسریع در خدمات‌رسانی، اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس نیز به محل اعزام شده‌اند.

وی تصریح کرد: این حادثه هم‌اکنون در حال پیگیری امدادی است و جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد خبر 6600050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها