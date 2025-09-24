به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در بازدید از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس به کمبود تجهیزات بیمارستان کودکان بندرعباس اشاره کرد و اظهار کرد: یکی از ضروری‌ترین نیازهای امروز حوزه سلامت هرمزگان، تأمین یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای بیمارستان کودکان است که باید در اولویت تخصیص مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه قرار گیرد و با توجه به اینکه این دستگاه پیشرفته در گذشته توسط این پالایشگاه خریداری شده و بلااستفاده مانده، این پیشنهاد با موافقت مدیرعامل پالایشگاه همراه شد و مقرر گردید دستگاه مذکور به زودی در اختیار این بیمارستان قرار گیرد.

نماینده مردم هرمزگان همچنین خواستار خرید سه دستگاه یونیت دندانپزشکی برای ارتقای خدمات بهداشتی استان شد که این موضوع نیز به تصویب رسید.

جراره در ادامه بر تکمیل تعهدات درمانی نفت ستاره در شهرستان بندرخمیر و قشم تأکید کرد و گفت: بیمارستان نیاپور بندر خمیر نیازمند تجهیز فوری است و انتظار می‌رود این بنگاه اقتصادی در تحقق این امر همراهی کند، همچنین تسریع در تکمیل تجهیزات بیمارستان قشم نیز ضروری است و انتظار داریم در این زمینه نیز پالایشگاه همکاری کند.

وی با یادآوری اقدامات پیشین نفت ستاره خلیج فارس در حوزه مسئولیت اجتماعی، از جمله احداث بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی در بندرعباس و تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته، افزود: تسریع در تکمیل و تجهیز این بیمارستان و تقدیم آن به مردم هرمزگان یک ضرورت جدی است که می‌تواند بخشی از مشکلات درمانی استان را مرتفع سازد.

جراره در پایان تأکید کرد: انتظار مردم هرمزگان از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ فعال در استان، به‌ویژه نفت ستاره خلیج فارس، ایفای نقش مؤثرتر و جدی‌تر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به‌ویژه در بخش درمان و سلامت است.

در ادامه دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس خواست به مسئله آموزش و پرورش نیر ورود کند بر همین مبنا قرار شد این پالایشگاه یک هنرستان تخصصی در استان برای مهارت آموزی دایر کند.