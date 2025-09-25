به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در دیدار با عبدالحمید حمزهپور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه آبفا در تأمین و توزیع آب استان، عبور موفق از تابستان سخت و گرم امسال بدون بروز بحران جدی آبی را نتیجه تلاش شبانهروزی کارکنان آبفا و همراهی مسئولان استانی دانست.
جراره با اشاره به مشکلات کمبود آب در برخی مناطق از حوزه انتخابیه مرکز استان، بر لزوم رفع سریع این نارساییها تأکید کرد و گفت: مردم هرمزگان با وجود تحمل شرایط سخت اقلیمی، شایسته بهترین خدمات هستند و حل ریشهای مشکل آب باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هرمزگان از ظرفیت بالای آبشیرینکنها برخوردار است، افزود: توسعه این تأسیسات میتواند به شکل اساسی مشکل کمبود آب استان را مرتفع کند با این حال، متأسفانه در حالیکه چندین طرح انتقال آب از هرمزگان به استانهای دیگر اجرا شده، مردم شهرها و روستاهای مسیر این طرحها سهمی از آب منتقلشده ندارند ضروری است این پروژهها متعهد شوند بخشی از آب مورد نیاز استان را نیز تأمین کنند.
جراره همچنین با تأکید بر اینکه از محل اعتبار توازن دو به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان که توسط وی تخصیص خواهد یافت مشکل آب رویدر و سی و نه روستای حوزه خمیر حل خواهد شد گفت: مخزن آب دشت امام به زودی ساخته میشود همچنین مخزن آب حاجی آباد و طاشکوییه به زودی وارد مدار میشود.
نماینده مردم هرمزگان همچنین به مشکلات تأمین آب در جزیره قشم و درگهان اشاره کرد و خواستار رفع فوری این چالشها شد و تأکید کرد: با نصب ابشیرینکن در سلخ بخش بزرگی از آب جزیره من جمله شهر درگهان پوشش داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب در بخشهای مختلف استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه توزیع پایدار و مطمئن آب برای همه شهروندان فراهم آید.
جراره در پایان خاطرنشان کرد: حل مشکل آب هرمزگان نیازمند همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای ملی است و مجلس نیز در این مسیر پشتیبان مردم و مدیران استان خواهد بود.
