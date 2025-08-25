محموله ۲۲۷۰ کیلویی اسپیس ایکس به مقصد فضایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این کپسول به طور موفقیت آمیز در پورت ماژول هارمونی این ایستگاه پهلو گرفت و ۲۲۷۰ کیلوگرم غذا، ذخایر و آزمایش های علمی را به فضانوردان ساکن در آنجا رساند.

کپسول روباتیک دراگون در ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه امروز به وقت گرینویچ و پس از یک سفر مداری ۲۹ ساعته به مقصد خود رسید. این ابزار ۲۵ دقیقه زودتر از زمان برنامه ریزی شده کنار ایستگاه فضایی بین المللی پهلو گرفت.

این سی و سومین ماموریت اسپیس ایکس برای برنامه خدمات تجاری تامین دوباره ذخایر( Commercial Resupply Services) ناسا است و کپسول حامل این محموله همراه یک موشک فالکون ۹ صبح روز یکشنبه به فضا پرتاب شد.

شین دافی مدیر فعلی ناسا دربیانیه پس از پرتاب کپسول گفت: ماموریت های تامین دوباره ذخایر برای ایستگاه فضایی بین المللی دانش مورد نیاز برای اثبات فناوری هایی که در ماموریت های برنامه آرتمیس و فراتر از آن به کار می رود را فراهم می کنند. محموله های این پرواز برای آزمایش قطعات فلزی چاپ سه‌بعدی و بافت‌های زیستی را در شرایط بی‌وزنی به کار می رود. چنین فناوری‌ در ماموریت‌های آینده ماه و مریخ، ابزار و پشتیبانی پزشکی را در اختیار فضانوردان قرار دهد.