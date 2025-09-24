دومین روز رشد قیمت نفت با کاهش ذخایر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه، دومین روز پیاپی رشد را تجربه کرد. هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۱۵ سنت معادل ۰.۲۲ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۷۸ سنت رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۸ سنت معادل ۰.۲۸ درصد رشد، در سطح ۶۳ دلار و ۵۹ سنت معامله شد.

این افزایش در ادامه جهش بیش از یک دلاری روز سه‌شنبه رخ داد که ناشی از توقف اجرای قرارداد ازسرگیری صادرات نفت کردستان عراق بود. قرارداد مذکور قرار بود جریان نفت این منطقه به ترکیه را از سر بگیرد.

بر اساس گزارش مؤسسه نفت آمریکا، ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۹ سپتامبر ۳.۸۲ میلیون بشکه کاهش یافته و ذخایر بنزین نیز با افت ۱.۰۵ میلیون بشکه روبه‌رو شده است، هرچند ذخایر میعانات گازی افزایش داشته است.

در همین حال، شرکت شورون آمریکا اعلام کرد تنها قادر است نیمی از ۲۴۰ هزار بشکه تولید روزانه نفت خود با شرکایش در ونزوئلا را صادر کند. این محدودیت، نتیجه قوانین جدیدی است که پس از صدور مجوز فعالیت این شرکت در ماه ژوئیه در کشور تحت تحریم ونزوئلا اعمال شد و باعث شده نفت سنگین با سولفور بالا به میزان کمتری وارد آمریکا شود.

بازار جهانی نفت در ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات عرضه ناشی از تحولات سیاسی و جنگ‌ها، توافقات صادراتی، و سیاست‌های تولید کشورهای بزرگ تولیدکننده بوده است. کاهش ذخایر نفت در آمریکا معمولاً به‌عنوان شاخصی از افزایش مصرف یا محدودیت عرضه، فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.