تاسیس و راه اندازی «مرکز نوآوری سلامت» توسط ۲ دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی ایجاد این مرکز با حضور علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و رامین کردی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی اسدی این همکاری را فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه نوآوری در سلامت دانست و تأکید کرد: این همکاری استراتژیک، ظرفیت‌های منحصربه‌فرد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زمینه تجاری‌سازی و شبکه‌سازی را با توان علمی و بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ترکیب خواهد کرد.

وی افزود: مرکز نوآوری حوزه سلامت می‌تواند با گردآوری استعدادها، ایده‌ها و سرمایه‌ها، شتاب‌دهنده تحول در بهداشت و درمان کشور باشد.

اسدی مأموریت اصلی پارک‌های فناوری را ایجاد محیطی مناسب برای استقرار واحدهای فناوری و تعامل سازنده بین صنعت و دانشگاه خواند که این همکاری گام بلندی در جهت تحقق این هدف است.

دکتر علی اسدی با اشاره به تبدیل محدوده دانشگاه تهران (از میدان مدرس تا میدان چمران) به نخستین ناحیه نوآوری کشور، هدف از این اقدام را ایجاد تعامل مستقیم فناوری با مردم، توسعه اکوسیستم استارتاپی و پیوند صنعت با دانشگاه عنوان کرد.

در ادامه، رامین کردی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به وجود ظرفیت‌های نوآوری در بیمارستان‌های امام خمینی(ره) و یاس، بر ضرورت راه‌اندازی یک مرکز نوآوری مشترک تأکید کرد. وی این همکاری را عاملی کلیدی برای شتاب‌بخشی به حل چالش‌های واقعی نظام سلامت و توسعه فناوری‌های کاربردی در حوزه پزشکی دانست.

کردی بیمارستان امام خمینی(ره) را یکی از قطب‌های اصلی نوآوری توصیف کرد و افزود: «در این بیمارستان که یکی از بیمارستان‌های پیشروی کشور است، تنها حجم کار ملاک نیست، بلکه پروژه‌های بسیار بزرگ و پیچیده‌ای در حال انجام است». این ظرفیت‌ها، محیطی ایده‌آل برای آزمایش و فناوری‌های سلامت در شرایط واقعی فراهم می‌کنند .

در ادامه مهندس میثم یوسفی، رئیس مرکز توسعه و رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به تشریح دستاوردها و راهبردهای این پارک پرداخت.

وی از حمایت از ۳۲۵ واحد فناور خبر داد که شامل ۱۰۴ هسته فناور، ۱۹۱ شرکت در مرکز رشد و ۳۰ شرکت در مرحله توسعه می‌شوند .

یوسفی اجرای «طرح سرمایه‌گذاری هوشمند» را یکی از اقدامات تحول‌ساز دانست که هدف آن انتقال سرمایه از بخش‌های سنتی به حوزه فناوری است. از دیگر خدمات کلیدی این پارک، کمک به تجاری‌سازی محصولات و برگزاری رویدادهای «رونمایی محصول» عنوان شد که همراه با برگزاری ۴ رویداد تخصصی و کارگاه‌های آموزشی متعدد، بستری برای شبکه‌سازی و توانمندسازی فعالان این عرصه فراهم کرده است.



گفتنی است این نشست، که با حضور دکتر علیرضا نمازی شبستری، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، منظم مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، گودرزی معاون اجرایی پارک علم و فناوری، علم بیگی رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری، باوفا رئیس دفتر رئیس پارک علم و فناوری، یوسفی رئیس مرکز رشد و توسعه پارک علم و فناوری و خانزاده مدیر روابط عمومی پارک علم و فناوری نیز همراه بود، از ۶ شرکت برتر در حوزه سلامت بازدید به عمل آمد.