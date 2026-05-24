به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در نشست شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که روز شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، محمد حسین امید، رئیس دانشگاه تهران، از رویکرد جدید دانشگاه برای واگذاری گسترده فضاهای کالبدی و ساختمانهای تحت مالکیت دانشگاه به اکوسیستم فناوری و نوآوری خبر داد.
رئیس دانشگاه تهران، در این نشست با تأکید بر اینکه حمایت از جریان دانشبنیان باید از مرحله شعار به عملیاتیشدن برسد، تاکید کرد: دانشگاه تهران متعهد است تمام ظرفیتهای موجود خود را برای تقویت پارک علم و فناوری به کار گیرد. ما معتقدیم توسعه فضای کالبدی، اولین قدم برای تثبیت جایگاه نخبگان در کشور است.
وی با اعلام دستور بازنگری در نحوه بهرهبرداری از ابنیه دانشگاه، افزود: تخصیص ساختمانهای واجد شرایط دانشگاه به پارک علم و فناوری یک ضرورت ملی است. هدف ما این است که دغدغه استقرار برای تیمهای نوآور و کارآفرینان مرتفع شود تا نخبگان دانشگاهی بدون دغدغه زیرساختی، بر تولید و تجاریسازی متمرکز شوند.
گزارش اقتدار اقتصادی پارک؛ فروش ۲۴ همتی در سال ۱۴۰۴
در ادامه این نشست، علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ضمن قدردانی از نگاه استراتژیک و حمایتهای ویژه امید، گزارشی از دستاوردهای ویژه پارک در سال ۱۴۰۴ را ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد که در سال ۱۴۰۴، بهرغم شرایط خاص کشور، شرکتهای فناور مستقر در پارک توانستند به رکورد فروش ۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۴ همت) دست یابند.
اسدی با اشاره به تولید ۱۴۸۱ محصول و خدمت از سال ۱۴۰۰ تاکنون، اظهار داشت: هماکنون ۹۵۷۳ متخصص در ۱۹۵ شرکت دانشبنیان و ۹۵ هسته فناور پارک مشغول به کار هستند که این امر نشاندهنده نقش کلیدی زیستبوم دانشگاه تهران در اشتغال نخبگان است.
افق ۱۴۰۵؛ از هوشمندسازی تا مدرسه استارتاپی
رئیس پارک علم و فناوری همچنین به برنامههای سال جدید اشاره کرد و از رونمایی «سکوی مجازی سرمایهگذاری»، هوشمندسازی کامل فعالیتهای پارک و توسعه «ناحیه نوآوری تهران» خبر داد. یکی از طرحهای مورد استقبال در این جلسه، راهاندازی «مدرسه استارتاپی» بود که با هدف تبدیل ایدههای دانشجویی به واحدهای فناور طراحی شده است.
در پایان، با تأیید رئیس دانشگاه تهران، مقرر شد کمیتهای تخصصی برای تدوین شیوهنامههای اجرایی واگذاری فضاها و همچنین عملیاتیسازی مدرسه استارتاپی تشکیل شده و گزارش آن به جلسه آتی شورا ارائه گردد.
نظر شما