به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظری ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه در پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود، از برگزاری یکی از بزرگترین رویدادهای توسعه صنعت گیم و بازیهای الکترونیک در شمال شرق کشور خبر داد.
وی با اشاره به همکاری یک شتابدهنده ملی و بینالمللی در این رویداد، گفت: این برنامه با هدف توانمندسازی نیروی انسانی علاقهمند به حوزه برنامهنویسی و صنعت بازی، در سطوح مختلف از دانشآموختگان رشتههای مرتبط و متخصصان تا دانشآموزان مستعد برگزار میشود.
نظری، حمایت از تیمهای فعال در حوزه گیمینگ و بازیسازی را از اهداف اصلی این رویداد برشمرد و افزود: پارک علم و فناوری آمادگی دارد از ایدههای برتر برگزیده شده در این رویداد، حمایت همهجانبه به عمل آورد.
مدیرکل پارک علم و فناوری استان سمنان، شناسایی استعدادها، برگزاری دورههای آموزشی و بوتکمپها را از بخشهای محوری این رویداد دانست و تأکید کرد: برنامهریزیها صرفاً برای جمعآوری داده نیست، بلکه توانمندسازی هدفمند استعدادها در دستور کار قرار دارد.
وی تکمیل زنجیره اکوسیستم بازی را از مهمترین اهداف رویداد برشمرد و تصریح کرد: در این رویداد، استعدادها با محوریت یک تیم تخصصی شتابدهنده، برای ساخت بازیهای باکیفیت تربیت و سرمایهگذاری میشوند تا بتوانیم در حوزه صنعت گیم، درآمدهای ارزی برای کشور ایجاد کنیم.
نظری با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری رویداد متعاقباً اعلام میشود، گفت: مخاطبان این رویداد شمال شرق کشور، برنامهنویسان، فارغالتحصیلان رشتههای گرافیک و طراحی، هنرمندان و نویسندگان و تمامی فعالان حوزه بازیسازی هستند.
وی همچنین نقش پارک علم و فناوری را بهعنوان «کاتالیزور کاهش ریسک تولید بازی» توصیف کرد و افزود: تلاش میکنیم با کاهش ریسکهای پیشروی شتابدهنده اصلی رویداد، حمایت مؤثری از استعدادهای این حوزه داشته باشیم.
در ادامه، نهال برومند، کارشناس صنعت گیم و شتابدهنده اصلی این رویداد، با اشاره به تجربه موفق مشابه در سال ۲۰۱۸ گفت: در آن سال، بازی ساختهشده توسط متخصصان داخلی در کشورهایی نظیر روسیه، ارمنستان، مصر و کشورهای حاشیه خلیجفارس توزیع شد و نیم میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشت، لذا امسال نیز رویدادی بزرگ در شمال شرق ایران با همین هدف برگزار میشود.
برومند با تأکید بر رویکرد بینالمللی این برنامه، افزود: تولید بازی برای فروش در سطح جهانی و هدفگذاری بر کشورهای عضو بریکس، از محورهای اصلی این شتابدهنده است، در واقع، این رویداد نوعی کارخانه بازیسازی با هدف توانمندسازی استعدادها به شمار میرود.
وی بخشهای مختلف رویداد را شامل دروس تخصصی فنی و هنری، کارگاههای علمی، بوتکمپ، دمو دی (روز تست نسخه اولیه)، بازاریابی، سرمایهگذاری و راهبری تیم معرفی کرد و گفت: تیمهای سه تا پنج نفره از نقاط مختلف شمال شرق کشور در این رویداد حضور خواهند داشت.
برومند با اشاره به ظرفیتهای بالای ایران در حوزه ساخت بازی، تصریح کرد: برخلاف برخی کشورهای منطقه مانند عربستان که صرفاً مصرفکننده هستند، ایران دارای استعدادهای فراوانی در زمینه تولید بازی است که میتواند درآمدهای ارزی قابلتوجهی ایجاد کند.
وی در پایان با اشاره به چالش اصلی تیمهای جوان، گفت: بسیاری از تیمهای مستعد بازیهای خوبی میسازند، اما در بازاریابی و عرضه شکست میخورند، لذا تلاش داریم با رویکرد توسعه و شتابدهی به اکوسیستم بازی، همراه با جذب سرمایهگذار، این تیمها را به تولید صنعتی و موفقیت در بازار هدایت کنیم.
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