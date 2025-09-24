سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قادری با صدور حکمی حجتالاسلام حسین شیخی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر را با حفظ سمت به عنوان سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان بوشهر منصوب کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی طراحی و برنامهریزی آموزش و تعالی استان در تعامل با مدیرکل و با عنایت به نیازهای زیستبوم استانی، شناسایی، انتخاب و تأسیس مراکز حوزه معارف اسلامی در سطح استان و انتخاب اساتید و برنامهریزی جهت ارتقا، توانمندی و استفاده از ایشان در حوزههای آموزش و تعالی با هماهنگی ستاد مرکزی معاونت آموزش و تعالی را از اهم وظایف وی عنوان کرد.
بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای علمی، تربیتی و آموزشی حوزه و دانشگاه استان و نخبگان بومی و غیر بومی و تعامل و هماهنگی مستمر با ستاد مرکزی معاونت در انجام امور محوله از دیگر وظایف قید شده در این حکم به شمار میروند.
این حکم مسئولیت که به امضا حجتالاسلام والمسلمین روح الله حریزاوی، معاون آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و حجتالاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی رسیده است، ۱ مهر ۱۴۰۴ در آئینی به حجتالاسلام شیخی اهدا شد.
نظر شما