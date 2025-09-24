به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی در گفت‌وگو با خبرنگاران صبح چهارشنبه اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون طی برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۲، ۲۳ پرونده مربوط به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون افزود: در راستای رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و مسافر نیز از ابتدای سال جاری سه جلسه کمیسیون برگزار شده و تخلفات هفت راننده در این چارچوب رسیدگی و تعیین تکلیف شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: تخلفات مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقل در کمیسیون ماده ۱۲ و تخلفات رانندگان در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح و پس از بررسی، احکام قانونی صادر و ابلاغ می‌شود.

مزیدی ادامه داد: برای رانندگانی که مرتکب تخلف شده‌اند، با توجه به نوع و میزان تکرار تخلف، جرایم و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اعمال و آراء مربوطه صادر شده است.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: این اداره‌کل بر فعالیت‌های حمل‌ونقل برون‌شهری نظارت مستمر دارد و در همین راستا سامانه تلفنی ۱۴۱ و پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ برای دریافت نظرها، پیشنهادات و شکایات فعال است.