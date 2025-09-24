  1. استانها
رسیدگی به ۲۳ پرونده تخلف جاده‌ای در خراسان جنوبی از ابتدای امسال

بیرجند – معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ پرونده تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای استان در جلسات کمیسیون ماده ۱۲ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی در گفت‌وگو با خبرنگاران صبح چهارشنبه اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون طی برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۲، ۲۳ پرونده مربوط به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون افزود: در راستای رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و مسافر نیز از ابتدای سال جاری سه جلسه کمیسیون برگزار شده و تخلفات هفت راننده در این چارچوب رسیدگی و تعیین تکلیف شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: تخلفات مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقل در کمیسیون ماده ۱۲ و تخلفات رانندگان در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح و پس از بررسی، احکام قانونی صادر و ابلاغ می‌شود.

مزیدی ادامه داد: برای رانندگانی که مرتکب تخلف شده‌اند، با توجه به نوع و میزان تکرار تخلف، جرایم و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اعمال و آراء مربوطه صادر شده است.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: این اداره‌کل بر فعالیت‌های حمل‌ونقل برون‌شهری نظارت مستمر دارد و در همین راستا سامانه تلفنی ۱۴۱ و پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ برای دریافت نظرها، پیشنهادات و شکایات فعال است.

