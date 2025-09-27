به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران از رشد ۱۶ درصدی تردد بین‌استانی در محورهای خراسان جنوبی در شهریورماه خبر داد و افزود: از ابتدای شهریور امسال، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار سفر بین‌استانی در راه‌های این استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۴۷۲ هزار و ۳۵۴ تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۸۰۹ تردد نیز متعلق به وسایل نقلیه سبک بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به داده‌های سامانه‌های پلاک‌خوان، اظهار داشت: استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین مقاصد سفرهای ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه همچنین ۱۸ درصد از خودروهای واردشده به استان، مبدأ خراسان رضوی داشتند، گفت: اقامت ۳۱ هزار و ۴۲۲ وسیله نقلیه غیربومی به مدت چهار تا هفت روز در استان ثبت شده است.

جلال‌زاده ادامه داد: بیشترین حضور وسایل نقلیه غیربومی در تاریخ ۱۰ شهریور با سهم ۶۵ درصدی از کل ترددها ثبت شده است.

وی با بیان اینکه محورهای بیرجند-قاین، بیرجند-سربیشه و بیرجند-خوسف را به عنوان پرترددترین مسیرهای استان نام برد، گفت: تیم‌های راهداری به‌طور مستمر در کنار سایر نیروهای امدادی در حال خدمت‌رسانی به مسافران هستند.

وی خواستار رعایت ایمنی سفر شد و گفت: از هموطنان خواستاریم برای حفظ سلامت خود و همراهان، نکات ایمنی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کنند.