افزایش ۱۶ درصدی تردد بین‌استانی در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از رشد ۱۶ درصدی تردد بین‌استانی در محورهای خراسان جنوبی طی شهریورماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران از رشد ۱۶ درصدی تردد بین‌استانی در محورهای خراسان جنوبی در شهریورماه خبر داد و افزود: از ابتدای شهریور امسال، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار سفر بین‌استانی در راه‌های این استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۴۷۲ هزار و ۳۵۴ تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۸۰۹ تردد نیز متعلق به وسایل نقلیه سبک بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به داده‌های سامانه‌های پلاک‌خوان، اظهار داشت: استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین مقاصد سفرهای ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه همچنین ۱۸ درصد از خودروهای واردشده به استان، مبدأ خراسان رضوی داشتند، گفت: اقامت ۳۱ هزار و ۴۲۲ وسیله نقلیه غیربومی به مدت چهار تا هفت روز در استان ثبت شده است.

جلال‌زاده ادامه داد: بیشترین حضور وسایل نقلیه غیربومی در تاریخ ۱۰ شهریور با سهم ۶۵ درصدی از کل ترددها ثبت شده است.

وی با بیان اینکه محورهای بیرجند-قاین، بیرجند-سربیشه و بیرجند-خوسف را به عنوان پرترددترین مسیرهای استان نام برد، گفت: تیم‌های راهداری به‌طور مستمر در کنار سایر نیروهای امدادی در حال خدمت‌رسانی به مسافران هستند.

وی خواستار رعایت ایمنی سفر شد و گفت: از هموطنان خواستاریم برای حفظ سلامت خود و همراهان، نکات ایمنی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کنند.

