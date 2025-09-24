  1. استانها
  2. مازندران
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

مومنی: مازندران پیشتاز اجرای طرح جهش تولید کشاورزی دانش بنیان است

ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: با پشتیبانی ملی و استانی و همکاری جامعه تولید، طرح‌های جهش تولید باریکرد دانش بنیان در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی صبح چهارشنبه در همایش طلایداران تولیدات حوزه کشاورزی با قدردانی از خدمتگزاران و کارگزاران حاکمیت اسلامی، دولت، وزارت جهاد کشاورزی، مقام عالی استان و دستگاه قضائی، اظهار داشت: این جلسه فرصتی است تا از تلاش‌ها و خدمات همه عزیزان بهره‌مند شویم و به جامعه بزرگ تولید و فعالان طرح جهش تولید در دیمزارها خدا قوت گفته شود.

وی افزود: استان مازندران به عنوان «جان امنیت غذایی کشور» مرجع اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و کلان راهبردی بخش کشاورزی است. علاوه بر طرح جهش تولید در دیمزارها که به تأیید و تحسین مقام معظم رهبری رسیده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز پشتیبانی گسترده‌ای از این طرح انجام داده است.

وی افزود: در امتداد این مسیر، طرح جهش تولید در شالیزارها با محوریت استان‌های شمالی کشور نیز در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌ریزی شده در سال‌های آینده دستاوردهای بیشتری حاصل شود.

مؤمنی با اشاره به ضرورت توجه به تولید گوشت قرمز در شرایط محدودیت‌ها و فشار بر سفره مردم گفت: این موضوع برنامه ویژه‌ای را می‌طلبد که در دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

وی همچنین همکاری جامعه تولید، همراهی همکاران در بخش‌های مختلف جهاد کشاورزی استان و پشتیبانی‌های استانداری، معاونت اقتصادی استانداری و مدیریت کل استان را مورد تاکید قرار داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با قدردانی از حضور سپاه کربلای استان و بسیج اقشار کشاورزی افزود: موفقیت‌ها نتیجه اراده جمعی و تیمی این مجموعه‌ها است که در ذیل هدایت‌های وزارت جهاد کشاورزی و فعالیت‌های ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی استان انجام شده است.

وی یادآور شد: محققان و پژوهشگران بخش کشاورزی استان در این مسیر تلاش‌های مجاهدانه‌ای داشته‌اند که زمینه‌ساز دستاوردهای بزرگ شده است.

مؤمنی در پایان از افزایش کم‌سابقه خرید دانه روغنی کلزا خبر داد و گفت: برای اولین بار در سال زراعی ۱۴۰۳، میزان خرید این محصول در استان به بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن رسید که این موفقیت تنها با دانش و تلاش تک‌تک فعالان عرصه کشاورزی محقق شده است.

