مومنی: مازندران پیشتاز اجرای طرح جهش تولید کشاورزی دانش بنیان است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی صبح چهارشنبه در همایش طلایداران تولیدات حوزه کشاورزی با قدردانی از خدمتگزاران و کارگزاران حاکمیت اسلامی، دولت، وزارت جهاد کشاورزی، مقام عالی استان و دستگاه قضائی، اظهار داشت: این جلسه فرصتی است تا از تلاشها و خدمات همه عزیزان بهرهمند شویم و به جامعه بزرگ تولید و فعالان طرح جهش تولید در دیمزارها خدا قوت گفته شود.
وی افزود: استان مازندران به عنوان «جان امنیت غذایی کشور» مرجع اجرای طرحهای دانشبنیان و کلان راهبردی بخش کشاورزی است. علاوه بر طرح جهش تولید در دیمزارها که به تأیید و تحسین مقام معظم رهبری رسیده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز پشتیبانی گستردهای از این طرح انجام داده است.
وی افزود: در امتداد این مسیر، طرح جهش تولید در شالیزارها با محوریت استانهای شمالی کشور نیز در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزی شده در سالهای آینده دستاوردهای بیشتری حاصل شود.
مؤمنی با اشاره به ضرورت توجه به تولید گوشت قرمز در شرایط محدودیتها و فشار بر سفره مردم گفت: این موضوع برنامه ویژهای را میطلبد که در دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد.
وی همچنین همکاری جامعه تولید، همراهی همکاران در بخشهای مختلف جهاد کشاورزی استان و پشتیبانیهای استانداری، معاونت اقتصادی استانداری و مدیریت کل استان را مورد تاکید قرار داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با قدردانی از حضور سپاه کربلای استان و بسیج اقشار کشاورزی افزود: موفقیتها نتیجه اراده جمعی و تیمی این مجموعهها است که در ذیل هدایتهای وزارت جهاد کشاورزی و فعالیتهای ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی استان انجام شده است.
وی یادآور شد: محققان و پژوهشگران بخش کشاورزی استان در این مسیر تلاشهای مجاهدانهای داشتهاند که زمینهساز دستاوردهای بزرگ شده است.
مؤمنی در پایان از افزایش کمسابقه خرید دانه روغنی کلزا خبر داد و گفت: برای اولین بار در سال زراعی ۱۴۰۳، میزان خرید این محصول در استان به بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن رسید که این موفقیت تنها با دانش و تلاش تکتک فعالان عرصه کشاورزی محقق شده است.
نظر شما