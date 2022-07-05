گندم کاشتند و طلا درو کردند/ دیمزارهای بابرکت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دوسالی است که اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای مازندران و کشور اجرا می‌شود و استفاده از بذور با ارقام مناسب و تلفیق دانش وکار سبب بهبود عملکرد در دیمزارهای مازندران شده است.

میانگین برداشت گندم و جو در دیمزارهای مازندران بین ۲ دو ۲.۵ تن در هکتار است و اجرای طرح جهش تولید این میزان را در مزارع تحت پوشش دو تاسه برابرکرده است.

در حال حاضر ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از دیمزارهای مازندران تحت پوشش طرح جهش تولید قرار گرفتند و همزمان با فصل برداشت گندم، لبخند رضایت بر لبان و چهره مزرعه داران نشسته است.

اکنون فصل درو ساقه‌های زرد و طلایی گندم در دیمزارها رسید و دسترنج و تلاش بیش از هفت ماهه کشاورزان و مزرعه داران به بار نشسته است.

میزان تولید در هکتار دو برابر شده است

احمدی یک گندمکار مازندرانی که در سال‌های قبل حدود یک تا ۱.۵ تن گندم از هر هکتار مزرعه برداشت می‌کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان تولید گندم در سال جاری با اجرای طرح جهش تولید به سه تن رسیده است.

وی با اظهار اینکه با حضور کارشناسان، آموزش مسائل فنی نظیر کودپاشی و مبارزه با علف‌های هر و استفاده از ارقام مناسب، میزان عملکرد افزایش یافته است، ادامه داد: عملکرد پایین در سال‌های قبل سبب شده بود تا بسیاری از کشاورزان، مزرعه را به حال خود رها کنند.

وی ادامه داد: بهبود عملکرد کشت گندم و افزایش قیمت خرید تضمینی سبب می‌شود تا مزارعی که سال‌های گذشته به حال خود رها شد دوباره به زیر کشت گندم و جو برود و این مسئله در ماندگاری کشاورزان در روستا و افزایش درآمد آنان تأثیرگذار است.

طرح جهش تولید با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و جهاد کشاورزی در ۲۱ هزار هکتار از دیمزارهای مازندران اجرا شد و پنج محصول گندم، جو، گیاهان علوفه‌ای، دانه‌های روغنی و کلزا تحت پوشش این طرح قرار گرفته است.

مازندران با توجه به اقلیم خاص و دارا بودن اراضی شیبدار مستعد، زمینه اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها را دارد

حسن عنایتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران با توجه به اقلیم خاص و دارا بودن اراضی شیبدار مستعد، زمینه اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها را دارد، از اجرای مطلوب طرح در استان خبر داد و گفت: این طرح در ۲۱ هزار هکتار از مزارع اجرا شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط و بسترها را برای افزایش سطح و تنوع محصولات در استان مهیا دانست و افزود: همه امکانات و ظرفیت‌ها برای اجرای مطلوب طرح در استان فراهم است.

عنایتی با بیان اینکه تلاش براین است با استفاده از ماشین آلات مکانیزه و بهره گیری از مدیریت مزارع برای افزایش تولید در دیمزارها اقدام و برنامه ریزی شود، گفت: تاکنون نتایج خوبی از این طرح در استان حاصل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار اینکه حمایت از کشاورزان منطقه با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها و کشت آبی برنج در دستور کار این سازمان است، افزایش بهره وری و مدیریت بازار محصولات تولیدی را از اهداف مهم بیان کرد.

رونق تولید در گندمزارها سبب کشاورزان مازندران را رنگین‌تر کرد و تاکنون حدود ۷۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز توسط دولت از گندمکاران استان خریداری شده است.

رشد ۱۲ درصدی خرید تضمینی گندم

عباسعلی وفایی نژاد مدیرکل غله مازندران با اشاره به اینکه خرید گندم از کشاورزان همچنان ادامه دارد، میزان خرید محصول را در استان تاکنون بیش از ۶۷ هزار تن ذکر کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۲ درصدی داشته است.

وی با اظهار اینکه مراکز خرید برای تحویل گندم مازاد نیاز کشاورزان در استان فعال است، افزود: در حال حاضر ذخیره استراتژیک گندم در استان مطلوب است و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول از کشاورزان خریداری شود.

وفایی نژاد قیمت هر کیلوگرم گندم تولیدی کشاورزان با چهار درصد افت مفید و یک درصد غیرمفید را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان ذکر کرد و گفت: هزار تومان هم به عنوان تشویق به کشاورزان بابت تحویل هر کیلوگرم گندم پرداخت می‌شود.

ارتقای تولید و بهبود راندمان ازجمله اهداف طرح جهش تولید در دیمزارها است و این طرح تاکنون در شش میلیون هکتار از گندمزارها اجرا شده است. علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از طرح جهش تولید در دیمزارهای مازندران با بیان اینکه دو میلیون هکتار از مزارع جو کشور نیز تحت پوشش قرار گرفته است، افزود: محصولاتی نظیر جو، علوفه، دانه‌های روغنی و گندم در طرح جهش تولید در دیمزارها مورد حمایت و کاشت قرار می‌گیرند.

مهاجر ادامه داد: این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام راحل در مزارع ۱۵ استان کشور اجرا شد و سال آینده این طرح در ۲۲ استان گسترده می‌شود.

۲۲ هزار هکتار دیمزار در مازندران وجود دارد و استفاده از ارقام زودرس و بهره گیری از دانش فنی در ارتقای عملکرد و تولید مهم است و سبب صرفه جویی ارزی و خودکفایی در استان کشور خواهد شد.