به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حامد اهتمام صبح چهارشنبه در اولین همایش تجلیل از بانوان شاخص عرصه تبلیغ دینی همزمان با آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران و هفته دفاع مقدس در اصفهان در گلستان شهدا اظهار کرد: در این همایش از ۲ بانوی فرهیخته و فعال عرصه تبلیغ، حاجیه خانم صدیقه ربانی و حاجیه خانم فرشته منانی تجلیل شد.

وی ادامه داد: این رویداد در همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اهتمام با اشاره به محوریت معرفی الگوهای عملی و الهام‌بخش برای بانوان جامعه، گفت این همایش می‌تواند امید تازه‌ای در مسیر تبلیغ دین ایجاد کند و جایگاه بانوان را در فرهنگ دینی تقویت نماید.

وی با یادآوری «الگوی سوم زن» در بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: زن نه شرقی، نه غربی؛ نه عنصری حاشیه‌ای بدون نقش در تاریخ‌سازی آن‌گونه که در تعریف شرقی دیده می‌شود و نه موجودی که جنسیت بر انسانیتش غلبه کند و به ابزار جنسی سرمایه‌داری بدل شود آن‌گونه که در تعریف غربی آمده است.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: بانوان و مادران شهدا در انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که زن مسلمان ایرانی می‌تواند عفیف، محجبه و شریف باشد و همزمان در متن عرصه‌های سیاسی و اجتماعی سنگرسازی کرده و فتوحات بزرگ به ارمغان بیاورد.

وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار چنین برنامه‌هایی و پشتیبانی جدی نهادهای فرهنگی، جایگاه بانوان مبلّغ در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا یابد.