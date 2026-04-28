به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعد پناه در تشریح این خبر، اظهار کرد: یک سر جوجه‌تیغی که توسط دوستداران و دلسوزان طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودان تحویل داده شده بود، مورد بازبینی و معاینه قرار گرفت.

وی با قدردانی از حساسیت شهروندان نسبت به حفظ تنوع زیستی منطقه، افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از سلامت کامل و توانایی بقای این حیوان در طبیعت، آن را در یکی از زیستگاه‌های امن شهرستان رودان رهاسازی کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست رودان در پایان، تصریح کرد: تعامل و همکاری مردم با محیط‌بانان نقش کلیدی در حفظ حیات وحش منطقه دارد و انتظار می‌رود شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حیات وحش مصدوم یا سرگردان، موضوع را در اسرع وقت به پاسگاه‌های محیط‌بانی اطلاع دهند.

استان هرمزگان به دلیل شرایط اقلیمی خاص، تنوع زیستی ارزشمندی را در خود جای داده است که حراست از آن نیازمند مشارکت همگانی است.