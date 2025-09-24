به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری طی حکمی، سید مصطفی موتورچی را به عنوان دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«جناب آقای سید مصطفی موتورچی

نظر به سوابق و صلاحیت‌های هنری و ارزشی جنابعالی؛ به موجب این حکم به‌عنوان دبیر «شانزدهمین جشنواره‌ سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد» منصوب می‌شوید. این جشنواره فرصتی کم نظیر در رشد و ارتقای فنی و انسجام گروه‌های نمایشی مسجدی در سراسر کشور است که انتظار میرود با برگزاری جشنواره شانزدهم حرکت رو به جلو خود را تسریع بخشیده و به عمق فنی و تربیتی هر چه بیشتر خود بیافزاید. ان‌شاءالله با قابلیت‌های منحصر بفرد جوانان نخبه تئاتر مردمی بچه های مسجد، قدم‌های موثری در تحقق اهداف این جشنواره برداشته شود.»

شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد از ۳ تا ۶ آبان ماه در مشهد برگزار می‌شود.