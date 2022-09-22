به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری صبح پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و نام شهیدان و امام شهدا اظهار داشت: دوران ارزشمند دفاع مقدس، دوران پرافتخار و یادآور شجاعت‌ها، رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان و ایثارگرانی است که با تکیه بر قدرت ایمان و توکل بر خداوند در برابر دشمنان مقاومت و ایستادگی کردند و دشمنان را با شکست روبرو کردند.

فرماندار گناوه افزود: ملت ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس با قدرت ایمان و رهبری امام راحل در برابر نیروهای بعثی و تمام قدرت بلوک شرق و غرب که بر علیه کشور ما متحد شده بودند ایستادگی و مقاومت کردند و دشمن را به عقب راندند.

فرماندار گناوه یادآور شد: در شرایط کنونی باید یاد و نام شهیدان و امام شهدا را به صورت عملی در برنامه‌ها و کارهای خود قرار دهیم و خدمت صادقانه، بی مزد و منت، مجاهدانه، انقلابی و جهادی وظیفه همه است.

وی بیان کرد: امروز نیز جمهوری اسلامی بر پایه قدرت الهی و خون شهدا و با رهنمودهای رهبری استوار و با اقتدار و صلابت در همه عالم می‌درخشد و این توطئه‌های دشمنان بار دیگر با شکست روبرو خواهد شد.

ضرورت آگاهی و بصیرت و حفظ وحدت در برابر توطئه دشمنان

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه دشمنان هیچ گاه دست از توطئه بر علیه نظام اسلامی برنداشته اند خاطر نشان کرد: در چند روز اخیر تحرکاتی در برخی از نقاط کشور شاهد هستیم و با وارد کردن خسارت به کشور و توهین به مقامات کشوری ایجاد شده، که یک برنامه ریزی صورت گرفته توسط دشمنان و معاندان است ولی این بار نیز با بصیرت و آگاهی ملت، نقشه‌های آنها خنثی و شکست خواهد خورد.

وی گفت: آگاهی و هوشیاری، بصیرت و حفظ اتحاد و همدلی جامعه نسبت به توطئه‌های دشمنان بسیار مهم است و باید توطئه‌های دشمنان را بشناسیم و نسبت به آنها روشنگری و بصیرت داشته باشیم.

وی با تاکید بر همکاری در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس متعلق به یک ارگان خاص نیست بلکه متعلق به همه است و همه دستگاه‌ها و ادارات باید در برگزاری برنامه‌های باشکوه این هفته مشارکت داشته باشند.

فرماندار گناوه با بیان اینکه مسئولان ادارات در برنامه‌های هفته دفاع مقدس به ویژه برنامه‌های شاخص شرکت کنند و حضور فعال داشته باشند افزود: ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در هفته دفاع مقدس برنامه‌ای به عنوان تجلیل از ایثارگران ادارات مربوطه تدارک ببینند و اجرا کنند.

فرماندار گناوه اضافه کرد: سر درب همه ادارات به مناسبت هفته دفاع مقدس مزین به نصب بنر، پرچم و نوشته‌های به این مناسبت شود و شهرداری و شورا فضای شهر را به این مناسبت تغییر دهند.

وی گفت: ادارات در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس با سپاه ناحیه همکاری کنند و وسایل و تجهیزات، امکانات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند تا برنامه خوب و با اقتداری در شهرستان اجرا شود.

همکاری با آموزش و پرورش در بازگشایی مدارس

صفری با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: آموزش و پرورش از ارکان مهم و اصلی است و همه باید به آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در آماده سازی فضای مناسب برای سال تحصیلی جدید و ایجاد فضای پرشور و با نشاط کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان ادارات در روز بازگشایی مدارس در برنامه شرکت کنند تا باعث دلگرمی دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی باشد گفت: فرمانده انتظامی و راهور در برقراری اجرای مقررات و نظم ترافیکی و حفاظتی همانند گذشته همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشند.

وی گفت: دانشگاه‌ها روز مشخصی برای بازگشایی مدارس تعیین شود و برنامه بازگشایی دانشگاه برای دانشجویان و اساتید داشته باشید.

در این نشست از امیر خسروانی دارنده مدال طلای مسابقات دومیدانی پرندگری در کشور مراکش تجلیل شد و مدیران آموزش و پرورش گناوه و بندر ریگ گزارشی از روند آماده سازی مدارس و پروژه مهر و بازگشایی مدارس ارائه کردند