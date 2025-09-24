به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۹ تهران، در بازدید از پروژه احداث تونل جنوبی ایستگاه مترو استاد معین، پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه را مورد بررسی قرار داد. گفت: راهاندازی ایستگاه مترو استاد معین یکی از مطالبات اصلی شهروندان در دیدارهای عمومی بوده و ما، با جدیت در حال پیگیری این پروژه هستیم.
مرتضوی با اشاره به اظهارات پیمانکار پروژه افزود: تلاش میکنیم این ایستگاه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد تا در خدمت شهروندان قرار گیرد.
شهردار منطقه ۹ همچنین از اقدامات انجامشده برای ایمنسازی محیط پروژه خبر داد و گفت: همزمان با عملیات ساختمانی ایستگاه، گود پرخطر موجود در محل پروژه رفع خطر شده و اضلاع اربعه زمین بهطور کامل ایمنسازی گردیده است.
این پروژه یکی از گامهای مهم در توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی در منطقه ۹ محسوب میشود و انتظار میرود با بهرهبرداری از آن، دسترسی شهروندان به شبکه مترو تسهیل شود.
